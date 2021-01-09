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- 09 Oca 2021 - 18:40 G: 09 Oca 2021 - 18:55

Kafeler ve Restoranlar 15 Ocakta Mı Açılacak? İşte O Soru Cevaplandı! 15 Ocakta…

Covid-19 salgının etkisini devam ettirdiği bu süreçte aralık ayının başından bu yana uygulanmaya devam eden yasakların ne zaman kalkacağı sorusu gündeme geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İçişleri Bakanlığı’nın dün yayınladığı genelge ile sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmadığını açıklaması üzerine, 15 ocakta kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı merak edilmeye başlandı.

Kafeler ve Restoranlar HES Kodu Şartı İle 15 Ocakta Açılacak Mı?

Covid-19 salgınına yönelik alınan önlem kararlarının sonucunda olumlu gelişmelerin yaşanması ve vaka sayıların düşüşün meydana gelmesi ile beraber ilk olarak sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağı sorusu gündeme gelmeye başlamıştı. Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının yanı sıra kafe ve restoranların 15 ocak tarihinde HES kodu şartı ile açılacağı belirtildi. Bir süredir kulislerde konuşulmaya devam eden bu konularla ilgili hükümet yetkililerinden ise henüz açıklama gelmedi Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğinin açıklanmasının ardından, kafe ve restoranların 15 ocakta açılıp açılmayacağını merak etmeye başladı.

09 Oca 2021 - 18:40 Ankara- Yaşam

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