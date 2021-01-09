Deniz Akkaya Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! O Fotoğrafı Gündem Oldu! "Mekanın Sahibi..."
Son zamanların en başarılı sunucuları arasında yer alan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü mankenin cesur pozları ve paylaşımına yazdığı notu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce kişi Deniz Akkaya’nın, “Mekanın sahibi…” adlı gönderisini merak etmeye başladı. Bununla beraber ünlü sunucuya binlerce beğeni ve yorum geldi.
TV8 ekranlarında Biz Bize adlı programın sunuculuğunu yapan Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımla beraber hem magazin gündemini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Deniz Akkaya’nın yorumu ve gönderisi, en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu, gündemin altını üstüne getirdi.
Zaman zaman sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarıyla beraber en çok konuşulan isimler arasında yer alan Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sunucu fotoğrafın altına yaptığı açıklamayla beraber, takipçi kitlesi tarafından mercek altına alındı. Deniz Akkaya’nın verdiği pozlar, magazin gündeminde kısa süre içerisinde çok konuşulmaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.