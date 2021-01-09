Deniz Akkaya Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! O Fotoğrafı Gündem Oldu! "Mekanın Sahibi..."

TV8 ekranlarında Biz Bize adlı programın sunuculuğunu yapan Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımla beraber hem magazin gündemini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Deniz Akkaya’nın yorumu ve gönderisi, en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu, gündemin altını üstüne getirdi.

Zaman zaman sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarıyla beraber en çok konuşulan isimler arasında yer alan Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sunucu fotoğrafın altına yaptığı açıklamayla beraber, takipçi kitlesi tarafından mercek altına alındı. Deniz Akkaya’nın verdiği pozlar, magazin gündeminde kısa süre içerisinde çok konuşulmaya başladı.