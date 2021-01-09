Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a Darbe! Eski Eşine Rakip Oldu! Sürprizini Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu!
Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Merve Boluğur, yeni projesini açıkladı. Bu projeyle beraber adını altın harflerle gündeme kazıyan Merve Boluğur, tüm dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla, cesur pozlarıyla ve yeni projeleriyle gündeme gelen Merve Boluğur, eski eşine rakip oldu.
Sosyal medya hesabında konu hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu, yeni bir sektöre atılacağını dile getirdi. Binlerce kişi Merve Boluğur’un yeni projesini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Magazin gündeminin en çok beslendiği isimlerden birisi olan Merve Boluğur, maska takmayışıyla, cesur kıyafetleriyle ve yeni projeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.
Son zamanlarda rol aldığı projelerinde yüzü gülmeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı için yeni videolar çekmeye başlayacağını dile getirmişti. Burada da istediği başarıya elde edemeyen ünlü oyuncu, yeni projesini duyurdu. Bu projeyle beraber binlerce kişi büyük bir şok yaşadı. Merve Boluğur yeni projesinde eski eşine rakip oldu. Sürprizi ise akıllara adeta durgunluk verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.