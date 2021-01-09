Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a Darbe! Eski Eşine Rakip Oldu! Sürprizini Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu!

Sosyal medya hesabında konu hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu, yeni bir sektöre atılacağını dile getirdi. Binlerce kişi Merve Boluğur’un yeni projesini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Magazin gündeminin en çok beslendiği isimlerden birisi olan Merve Boluğur, maska takmayışıyla, cesur kıyafetleriyle ve yeni projeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Son zamanlarda rol aldığı projelerinde yüzü gülmeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı için yeni videolar çekmeye başlayacağını dile getirmişti. Burada da istediği başarıya elde edemeyen ünlü oyuncu, yeni projesini duyurdu. Bu projeyle beraber binlerce kişi büyük bir şok yaşadı. Merve Boluğur yeni projesinde eski eşine rakip oldu. Sürprizi ise akıllara adeta durgunluk verdi.