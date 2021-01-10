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- 10 Oca 2021 - 10:44 G: 10 Oca 2021 - 11:01

Sen Çal Kapımı Dizisi Senaristten Sonra Çok Değişti! Eda O İsime Evlenme Teklifini Edince Seyirci Çıldırdı!

Sen Çal Kapımı dizisi yayınlanan yeni bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Son zamanların en başarılı yapımları arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda, Kerem Bürsin, Hande Erçel, İlayda Çevik, Melisa Döngel, Neslihan Yeldan, Sarp Bozkurt ve Evrim Doğan gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Dizinin son bölümünde Eda, Serkan’a evlenme teklifi etti, yüzükleri çıkardı! Herkes büyük bir şok yaşadı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda Balca'nın babaannesinin ortaya çıkmasıyla beraber Sen Çal Kapımı dizisinde işler değişti. Babaannesinin şirket getirdiği Seymen, Eda’yı elde etmek için her şeyi yapmayı göze almış bir durumda. Bunun yanı sıra Semiha Hanım ve şirkette gizli bir şekilde onun için hizmet veren Balca, kendisine yardımcı olarak işleri daha da karmaşık bir duruma sokmaktadır. Balca ve Seymen’in kötü niyetlerinin farkında olmayan Eda ve Serkan, birbirlerini kıskandırarak farkında olmadan hatalar yapmaya başlarlar.

Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Eda ve Serkan arasında ki karmaşık durum, işleri iyice çığırından çıkarır. Eda ve Serkan beklenmedik bir anda birbirlerine karşı büyük bir patlama yaşarlar. Bu durum ise aralarında ki bağlarının daha fazla güçlenmesine olanak sağlamıştır. Bundan sonra olacaklar ise çifti hiç beklemedikleri bir noktaya savurur. Bununla beraber Eda ve Serkan arasında ki o bağın nelere yol açacağı ise akıllarda soru işaretine neden olur.

10 Oca 2021 - 10:44 Ankara- Dizi Haberleri

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