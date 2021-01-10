Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Oca 2021 - 12:42 G: 10 Oca 2021 - 12:43

Bu park yalnızca köpeklerin

Mamakta sadece insanlar için değil bir arada yaşadığımız evcil hayvanlar için de sağlıklı bir yaşam alanı yaratmaya çabalayan ve hayvan dostu projeleriyle örnek çalışmalara imza atan Mamak Belediyesi Ankaranın ilk köpek parkını hizmete açtı. Mamak Belediyesinin geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu Kartaltepe Parkının 450 metrekarelik bölümünde hizmete açılan Köpek Parkı sevimli dostları misafir ediyor.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Bu park yalnızca köpeklerın tasmasız oynayabılecekler

Mamakta sadece insanlar için değil bir arada yaşadığımız evcil hayvanlar için de sağlıklı bir yaşam alanı yaratmaya çabalayan ve hayvan dostu projeleriyle örnek çalışmalara imza atan Mamak Belediyesi Ankaranın ilk köpek parkını hizmete açtı.  Mamak Belediyesinin geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu Kartaltepe Parkının 450 metrekarelik bölümünde hizmete açılan Köpek Parkı sevimli dostları misafir ediyor. Köpek parkı sayesinde parklarda yeşil alanlarda köpeklerini serbestçe dolaştırmakta zorlanan vatandaşlar artık bu alanda sevimli dostlarıyla tasmasız oynayabiliyor. Bu parkların sayısını artacağının müjdesini veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse açılan parkın hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandığının altını çizerek Köpek besleyen vatandaşlarımızın hem kendilerinin hem de can dostlarının birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan oldu. Evcil dostlarımız burada tasmasız rahatça enerjilerini atabilecek. Sahipleriyle ve diğer evcil köpeklerle oyun oynayabilecek. Artık güzel Mamakı temalı parklarla da buluşturuyoruz. Mamakta ilk adımını attığımız bu alanların sayısını inşallah arttıracağız. Can dostlarımız için kurduğumuz bu parkta ilerleyen süreçte çeşitli aktiviteler de düzenlemeyi planlıyoruz dedi.

Parkın ünü mamak sınırlarını aştı

Mamak Belediyesi tarafından Kartaltepe Parkı içerisinde yer alan 450 metrekarelik alanda hizmete açılan Köpek Parkında Mamaklılar parkta can dostlarıyla ile vakit geçirebiliyor köpekler oyun oynayıp özgürce enerjilerini atabiliyor. Köpeklerin oyun oynayabilmesinin yanı sıra eğitimi açısından da profesyonelce tasarlanmış parka yalnızca Mamaktan değil çevre ilçelerden de vatandaşlar köpeklerini getiriyor. Köpeklerini rahatça gezdirebilmek ve eğitmek için Çankayadan Mamaka geldiğini belirten Burcay Irgaş adlı hayvansever Daha önce köpekleri gezdirirken çocuklar kaçıyor köpeklerim tepki veriyor anne ve babalar korkuyordu. Çankayadan Mamaka geliyorum bu park için. Bu park açılınca rahatladık. En azından buraya köpeklerden korkan çocuklar girmemeye başladı. Sayılarının artmasını temenni ediyorum. Mamak Belediye Başkanımıza da ince düşüncesinden dolayı tüm hayvanseverler adına teşekkür ediyorum dedi. Genelde parklarda yeşil alanlarda köpeklerini serbestçe dolaştırmakta zorlanan vatandaşlar artık bu alanda sevimli dostlarıyla tasmasız oynayabilecek. Çocuklar da ebeveynlerinin kontrolünde parkta köpeklerle zaman geçirebilecek. Köpeklerin egzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sağlayan parkurlara sahip parkta can dostlar için tüm detaylar düşünüldü. Özel olarak tel örgülerle ayrılan parkın üniteleri arasında köpek eğitim tüneli yüksek atlama engelli atlama köpek eğitim tahterevallisi engelli yürüyüş köprüsü dairesel atlama üçgen yürüyüş parkuru bulunuyor.

10 Oca 2021 - 12:42 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bu park yalnızca köpeklerin mask
Bu park yalnızca köpeklerin
Başkan Altınok'tan 10 ocak çalışan gazeteciler günü mesajı mask
Başkan Altınok'tan 10 ocak çalışan gazeteciler günü mesajı
Alper Taşdelen: “Basın emekçilerinin hakları 60 yıl geriledi” mask
Alper Taşdelen: “Basın emekçilerinin hakları 60 yıl geriledi”
Mamak Belediyesi’nden can suyu sosyal destekpaketi mask
Mamak Belediyesi’nden can suyu sosyal destekpaketi
Survivor İlayda Gönüllüler Takımına Resti Çekti! Pişman Olduk Diyenlere Karşı Cevabını Verdi! "İlayda Şampiyon Olacak!" mask
Survivor İlayda Gönüllüler Takımına Resti Çekti! Pişman Olduk Diyenlere Karşı Cevabını Verdi! "İlayda Şampiyon Olacak!"
Kuzey Yıldızı İzleyenlerine Sürpriz! Sonunda Olan Oldu! Herkes Derin Bir Nefes Alabilir! mask
Kuzey Yıldızı İzleyenlerine Sürpriz! Sonunda Olan Oldu! Herkes Derin Bir Nefes Alabilir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL