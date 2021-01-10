Mansur Yavaş başkent trafiğini rahatlacak projeleri birer birer bitiriyor

MANSUR YAVAŞ BAŞKENT TRAFİĞİNİ RAHATLACAK PROJELERİ BİRER BİRER BİTİRİYOR

Ayaş yolu Devrimler caddesi katlı kavşağın ilk etabı 80 günde tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yıllardır trafik kazalarına neden olan ve trafik sıkışıklığının yaşandığı noktalarda trafiği rahatlatacak projeleri birer birer tamamlıyor. Ayaş Yolu ve Devrimler Caddesi kesişiminde yer alan noktada Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, katlı kavşağın üst kısmını 80 günde tamamlayarak 3 gidiş-3 geliş olmak üzere çift yönlü olarak trafiğe açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerini birer birer hayata geçiriyor. Ankaralıların trafik sorununu en aza indirmek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla hızlandırılan katlı ve köprülü kavşak çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Ayaş Yolu ve Devrimler Caddesi kesişimi üzerinde bulunan noktada tek bir kavşağın bulunmasından dolayı yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek için başlatılan katlı kavşak çalışmasının ilk etabı tamamlanarak, yol trafiğe açıldı.

AYAŞ YOLU NEFES ALACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 esasına dayalı olarak sürdürdüğü çalışmalar hızla ilerlerken, Devrimler Caddesi üzerinde yer alan katlı kavşağın üst kısmı 80 günde tamamlanarak 3 geliş 3 gidiş olmak üzere çift yönlü olarak hizmete açıldı. 471 metre uzunluğundaki katlı kavşağın tamamlanmasıyla birlikte sürücüleri daha güvenli ve kontrollü bir şekilde kesintisiz ulaşıma kavuşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, Ayaş Yolu’nda 3 geliş-3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan üst geçitle trafik akışını rahatlatacak. Katlı kavşağın büyük bölümünü planlanan süreden daha kısa sürede tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, üst geçit altından da Devlet, Güzelkent, Tunahan ve Yunus Emre Mahalle’sine 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak bağlantı yolu yapacak.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAM NOT

İlk etabı tamamlanarak hizmete açılan kavşak Başkentlilerden tam not alırken, bölge sakinleri ve esnaf trafik kazalarının önüne geçecek çalışmadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-İbrahim Baz: “Burada esnafım. Yaklaşık 80 gündür çalışmaları biz de takip ediyoruz. Köprünün yapımı pandemiye de denk geldiği için daha avantajlı oldu. Trafik yoğunluğunun azaltılması açısından çok iyi bir proje. Trafik yoğunluğu hemen azaldı. Başer Kavşağı’nın orada bir kırmızı ışık konuldu. Daha önceden orada bir üst geçit vardı. Büyük bir oganize sanayi bölgemiz var, oradan çıkan büyük araçlar trafiğe neden oluyordu. Trafik kazaları ve sürekli korna sesleri durulmuyordu burada.”

-Salim İpek: “Bu bölgede çalışıyorum. Köprülü kavşaktan önce burada trafik çok yoğundu. Organize Sanayi çıkışı olduğu için sabah ve akşam saatlerinde trafik kilit oluyordu. Çok fazla trafik kazası meydana geldi, çok insan hayatını kaybetti burada. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu köprülü kavşak sayesinde çok rahat edeceğiz. Başkanımız Mansur Yavaş başta olmak üzere bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz.”

- Emre Arslan: “Eski durumuna göre çok iyi oldu. Önceden çok fazla kaza oluyordu. Yapanlardan Allah razı olsun.”

-Özgür Çiçek: “Köprülü kavşak çok iyi oldu. Akşam ve sabah saatlerinde trafik yoğunluğu azalacak. Geçiş rahatlığı sağlanmış olacak. Çünkü çok fazla bekliyorduk. Herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

-Tuncay Vural: “Sabah ve akşam beklemelerimiz çok fazla oluyordu o açıdan çok iyi oldu. Teşekkür ederiz.”

-Battal Kurnaz: “Buradan geçişlerde çok sıkıntı çekiyorduk. Bizler için çok iyi oldu, trafiği rahatlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.”

-Tarık Müftüoğlu: “Buradan geçişteki beklemelerimiz bitti. Kazaları da azaltır. Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.”

-Murat Göktaş: “Köprülü kavşak buradaki trafiği ve bekleme süremizi azalttı. Ankara Büyükşehir Belediyemiz çalışıyor.”

-Hüseyin Odabaşı: “Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

-Nurettin Genç: “Köprülü Kavşağı düşünenden Allah razı olsun. Buradaki trafiği çok rahatlatacak, kazaları azaltacak. Teşekkür ederiz.”

-Yılmaz Civan: “Çok fazla kaza oluyordu. İnsanlar canını, malını kaybediyordu. Teşekkür ediyoruz.”

-Ali Çelik: “Allah Mansur başkanımızdan razı olsun. Buradaki trafik çok rahatladı. Mansur başkanımız zaten çok işler yapıyor.”

ANKARA ÇAYI ÜZERİNE YAPILAN KÖPRÜ BÖLGE TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Ankara Çayı üzerinde Sincan Akşemsettin, Plevne ile İstasyon Mahallesi’ni Ayaş Yolu’na bağlayacak köprünün yapımını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplam uzunluğu 45 metre olacak köprüyü 2 gidiş-2 geliş olmak üzere 4 şerit olarak inşa edecek.

Çalışmalar tüm hızıyla sürdürülürken, bölge trafiğini rahatlatacak projeyle Sincan ilçesinden Ayaş Yolu’na geçiş kolaylaşacak.