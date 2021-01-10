Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çelik'in (24) cenazesi, Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası'ndaki törenin ardından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Helallik alınması sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in eşi Ebru, babası Latif, annesi Aynur Çelik ve kardeşleri ile yakınları törende gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı. İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve çok sayıda kişi katıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında dün teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı.