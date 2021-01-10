Ümitcan Uygun yakalandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Baba Durak Uygun kim, ne iş yapıyor?

Ümitcan Uygun Yakalandı Mı? Ümitcan Uygun Kimdir? Baba Durak Uygun Kim, Ne İş Yapıyor? Ankara ilinde Aleyna Çakır olarak tanınan Esma Esen’in ölümünün baş şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun gözaltına alınmış daha sonra ise serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasının hemen arkasından başta Müge Anlı olmak üzere birçok ismi tehdit etmiş fakat hakkında bir işlem yapılmamış olan Ümitcan Uygun bugün öğle saatlerinde tekrar gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Ümitcan Uygun Yakalandı Mı? Ümitcan Uygun Kimdir? Baba Durak Uygun Kim, Ne İş Yapıyor?

Müge Anlı’ya konu olan Aleyna Çakır’ın davası sürerken Ümitcan Uygun dün akşam saatlerinde paylaşmış olduğu video üzerinden tepki çekince yetkililer harekete geçti ve Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun’u kaçarken yakaladı. Videosunda iki tane kadınla birlikte uyuşturucu için ümitcan Uygun tepkilere neden olmuş ve sosyal medyada Ümitcan için birçok paylaşım yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımları gören kişiler ise Ümitcan Uygun’un ve babasının kim olduğu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ümitcan Uygun sık sık lüks arabalarla ve elindeki paralarla pozlar vermeyi ihmal etmiyor. Sosyal medyada her ne kadar tepki alsa da paylaşım yapmaya devam eden Uygun hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi büyük bir şoka soktu.

Ümitcan Uygun Kimdir?

Aleyna Çakır ve birçok suçta adı anılan Ümitcan Uygun 22 yaşında ve aslen Yozgatlı. Ankara’da hayatını idame ettiren Ümitcan Uygun ise ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan bir şirketin sahibi. Ümitcan Uygun ise özellikle Aleyna Çakır isimli genç kızı bayıltana kadar dövdüğü video ile gündeme gelmiş ve konu Müge Anlı’ya taşınmıştı.

Annesi Gülay Uygun ise yaşanan olaylara daha fazla dayanamayıp intihar etmiş ve cesedi bulunmuştu. Türkiye’de bu konu ise haftalarca gündemde kalmış ve herkesin merak etmesini sağlamıştı. Çocuk Gelişim Eğitmeni olan Gülay uygun kısa bir süre önce toprağa verilmişti. Annesinin ölümünden sonra ise Ümitcan Uygun paylaşım yaparak sessizliğini bozmuştu.

“Bu güne kadar ağzımı açıp tek bir şey demedim. Herhangi bir açıklama yapmadan sessizliğimi korudum ama annemin sizin laflarınız yüzünden kafasına sıkarak ölmesi bardağı taşıran son damlaydı. Bundan sonra ben sessiz değilim” açıklamasını yapmış ve konu hakkında düşüncelerini dile getirmişti. Babasıyla birlikte bugün göz altına alınan Ümitcan Uygun’un ise babası da merak edilmeye başlandı.

Ümitcan Uygun’un Babası Durak Uygun Kimdir?

Bugün itibariyle oğluyla birlikte kaçarken gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un babası araştırılan veriler arasında yerini aldı. Ümitcan Uygun’un babası olarak bilinen Durak Uygun kimdir sorguları en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Baba Durak Uygun ticaretle uğraşıyor.