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- 10 Oca 2021 - 18:22 G: 10 Oca 2021 - 18:23

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a gitti

Sarı-lacivertliler, daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak, konaklayacakları otele geçti.

Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Erzurum'a geldi. İstanbul'dan özel uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı.

Dernek görevlileri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verdi. Sarı-lacivertliler, daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak, konaklayacakları otele geçti.

10 Oca 2021 - 18:22 AA Erzurum- Spor

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