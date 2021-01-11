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- 11 Oca 2021 - 11:32 G: 11 Oca 2021 - 11:33

Başkan Ertuğrul Çetin; "Yürünecek çok yol yapacak çok işimiz var"

 Pursaklar Belediyesi sağlıklı yaşama destek amacıyla hem mevcut parkları yürüme yollarını yeniliyor hem de yenilerini inşa ediyor.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Pursaklar'ın birçok noktasına parklar ve yürüyüş yolları inşa eden Pursaklar Belediyesi var olan parkları yürüyüş yollarını yeniliyor ve yenilerini inşa etmeye devam ediyor. Pursaklar Belediyesi sağlıklı yaşama destek amacıyla hem mevcut parkları yürüme yollarını yeniliyor hem de yenilerini inşa ediyor.

Bu kapsamda ilçe sakinlerinin çocukları ile birlikte huzur ve güven içerisinde parklarda vakit geçirebilmeleri için eskiyen park ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin yapımına başlanacak olan yeni park ve yürüyüş yollarında da denetimlerde bulundu.

PURSAKLAR'IN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRILEN YENİ PARKLARLA İLÇEMİZE BAMBAŞKA BİR HAVA KATIYORUZ

Sporu ilçe genelinde yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Günün koşuşturmacası içinde insanların kendilerine zaman ayırabilecekleri sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Pursakların dört bir yanında gerçekleştirilen yeni parklarla ilçemize bambaşka bir hava kattık. Sporun temeli olan koşu ve yürüyüş yollarını yapıyoruz. Parklarda yürüyüş yollarımızın kalitesini artırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Hem yürüyüş hem de dinlence alanı olarak kullanılacak bu yollar ilçemizin en gözde yerlerinden biri haline gelecek dedi.

Saray Fatih Mahallesinde yürüyüş yolu yapım çalışmalarına da devam eden Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilce genelindeki parklarda vatandaşların yürüyüş ve spor yapmak için kullandığı yumuşak zeminleri de yeniliyor.

11 Oca 2021 - 11:32 - Belediyeler

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