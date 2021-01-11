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- 11 Oca 2021 - 17:09 G: 11 Oca 2021 - 17:19

Ankara'da Aşı Ne Zaman Başlıyor? Aşılama Nasıl Olunacak, Randevulu Mu?

Türkiye’de uygulanacak ilk aşı olduğu uzun süredir konuşulan Çin aşısı CoronaVac’ın Türkiye’ye gelmesinin ve test aşamalarının tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili güncel açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Çin aşısının Türkiye’deki kontrol aşamasının da tamamlandığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının nerede ve nasıl yapılacağını, Covid-19 aşısı için nasıl randevu alınacağını vb. birçok konuyu açıkladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yapılan son Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Bakan Koca, aşı uygulamalarına hemen başlanacağını belirtti. Birçok vatandaş aşı uygulamasının nasıl yapılacağını ve nasıl randevu alınacağını araştırmaya devam ediyor.

Uzun süredir Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan Covid-19 aşı uygulamaları ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Türkiye’ye gelen Çin aşısının test ve kontrollerinin gerçekleştirildiğini ve aşının nasıl uygulanacağını açıkladı.

11 Oca 2021 - 17:09 Ankara- Dünya

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