Ankara'da Aşı Ne Zaman Başlıyor? Aşılama Nasıl Olunacak, Randevulu Mu?

Yapılan son Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Bakan Koca, aşı uygulamalarına hemen başlanacağını belirtti. Birçok vatandaş aşı uygulamasının nasıl yapılacağını ve nasıl randevu alınacağını araştırmaya devam ediyor.

Uzun süredir Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan Covid-19 aşı uygulamaları ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Türkiye’ye gelen Çin aşısının test ve kontrollerinin gerçekleştirildiğini ve aşının nasıl uygulanacağını açıkladı.