Signal Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır Signal Kimin, Güvenli Mi? İşte Tüm Detaylar…

Geçtiğimiz günlerde internet sitesinden 8 Şubat 2021 tarihinde devreye sokacak olduğu Kullanıcı Hakları ve Gizlilik Sözleşmesi ile ilgili yenilikleri paylaşan Whatsapp, bu yenilikler ile kullanıcılarını kaybetmeye başladı. Gizlilik sözleşmesinde kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılmasının yer almasına bağlı olarak birçok kullanıcının tepkili olduğu Whatsapp, dünyanın en çok kullanıcısına sahip olan mesajlaşma uygulamasıyken, bir anda 4. sıraya kadar geriledi. Whatsapp’ın yeni gizlilik sözleşmesini onaylamak istemeyen milyonlarca kullanıcı ise alternatif uygulamalar araştırmaya başladı. Bu süreçte en çok dikkat çeken alternatif uygulamalardan biri de Tesla CEO’su Elon Musk’ın da önerdiği Signal oldu. Whatsapp’ı kullanmayacak olan kişiler Signal uygulamasının ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve güvenilirliğini araştırmaya başladı.

Signal Uygulaması Nedir, Kim Tarafından Geliştirildi?

Elon Musk’ın da Whatsapp’a alterbatif olarak önerdiği Signal uygulaması özgür ve açık kaynaklı bir uygulamadır. Şifrelemeli bir anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama uygulaması olan Signal, kişiler arası ya da gruplar arası mesajlaşmaları mümkün kılar. Signal uygulaması ise resim, video ve dosya gibi verileri göndermek de mümkün olmaktadır. Signal uygulaması Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından ortak geliştirilmiştir.