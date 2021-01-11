Hande Erçel Paraya Para Demeyecek! Eğer Bu Olursa Türkiye'nin En Zenginler Listesinde İlk Üçte! Tam Bir Servet...

Fox TV’de yer alan Sen Çal Kapımı dizisi ile adını altın harflerle ekranlara kazıyan Hande Erçel, sık sık gündemde yer alıyor. Rol arkadaşı Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında da açıklama yaparak iddialara nokta koymuştu. Bunun yanı sıra bir proje için alacağı para, herkesin dudaklarını uçuklattı. Hande Erçel’in o projesi ve alacağı para büyük bir merak konusu oldu.

Başarılı kariyer hayatının yanı sıra aşk hayatıyla da uzun süredir gündemde olan Hande Erçel, bir firmadan yeni bir teklif aldı. Firmanın Hande Erçel’e vereceği para ise milyonları şoka soktu. Hemen hemen her alanda büyük başarılar elde eden ünlü oyuncunun yeni projesi büyük bir merak konusu oldu.