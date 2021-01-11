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- 11 Oca 2021 - 18:06 G: 11 Oca 2021 - 18:35

Hande Erçel Paraya Para Demeyecek! Eğer Bu Olursa Türkiye'nin En Zenginler Listesinde İlk Üçte! Tam Bir Servet...

Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alan Hande Erçel, yine gündemde kalmaya devam ediyor. Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi ile adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncunun yeni bir teklif için çok yüksek bir meblağ kazanacağı ortaya çıktı. Binlerce kişi Hande Erçel’in yeni projesini ve alacağı ücreti merak etmeye başladı. Hande Erçel tamı tamına...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Fox TV’de yer alan Sen Çal Kapımı dizisi ile adını altın harflerle ekranlara kazıyan Hande Erçel, sık sık gündemde yer alıyor. Rol arkadaşı Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında da açıklama yaparak iddialara nokta koymuştu. Bunun yanı sıra bir proje için alacağı para, herkesin dudaklarını uçuklattı. Hande Erçel’in o projesi ve alacağı para büyük bir merak konusu oldu.

Başarılı kariyer hayatının yanı sıra aşk hayatıyla da uzun süredir gündemde olan Hande Erçel, bir firmadan yeni bir teklif aldı. Firmanın Hande Erçel’e vereceği para ise milyonları şoka soktu. Hemen hemen her alanda büyük başarılar elde eden ünlü oyuncunun yeni projesi büyük bir merak konusu oldu.

11 Oca 2021 - 18:06 Ankara- Yaşam

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