Hande Erçel Paraya Para Demeyecek! Eğer Bu Olursa Türkiye'nin En Zenginler Listesinde İlk Üçte! Tam Bir Servet...
Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alan Hande Erçel, yine gündemde kalmaya devam ediyor. Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi ile adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncunun yeni bir teklif için çok yüksek bir meblağ kazanacağı ortaya çıktı. Binlerce kişi Hande Erçel’in yeni projesini ve alacağı ücreti merak etmeye başladı. Hande Erçel tamı tamına...
Fox TV’de yer alan Sen Çal Kapımı dizisi ile adını altın harflerle ekranlara kazıyan Hande Erçel, sık sık gündemde yer alıyor. Rol arkadaşı Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında da açıklama yaparak iddialara nokta koymuştu. Bunun yanı sıra bir proje için alacağı para, herkesin dudaklarını uçuklattı. Hande Erçel’in o projesi ve alacağı para büyük bir merak konusu oldu.
Başarılı kariyer hayatının yanı sıra aşk hayatıyla da uzun süredir gündemde olan Hande Erçel, bir firmadan yeni bir teklif aldı. Firmanın Hande Erçel’e vereceği para ise milyonları şoka soktu. Hemen hemen her alanda büyük başarılar elde eden ünlü oyuncunun yeni projesi büyük bir merak konusu oldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.