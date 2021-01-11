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- 11 Oca 2021 - 19:24 G: 11 Oca 2021 - 19:38

Enis Arıkan’dan bomba Hazal Kaya açıklaması: Herkes mest oldu! Sen neymişsin be Hazal…

Programın önceki bölümünde 38 yaşındaki sempatik sunucu Enis Arıkan, yakın arkadaşı Hazal Kaya’yı programa konuk etti. 30 yaşındaki güzel oyuncu ile ilgili Enis Arıkan öyle bir şey anlattı ki, Hazal Kaya’ya olan saygı resmen katlandı.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Enis Arıkan’ın Exxen’de yayınlanan programı son sürat devam ediyor! Programın önceki bölümünde 38 yaşındaki sempatik sunucu Enis Arıkan, yakın arkadaşı Hazal Kaya’yı programa konuk etti. 30 yaşındaki güzel oyuncu ile ilgili Enis Arıkan öyle bir şey anlattı ki, Hazal Kaya’ya olan saygı resmen katlandı.

Enis Arıkan’ın Exxen’de yayınlanan programının konuğu Hazal Kaya idi. Sempatik sunucu Hazal Kaya ile birlikte rol aldıkları “Benden Ne Olur” filminde geçen bir anısını paylaştı. Dizide Hazal Kaya’nın hasta bir bebeğe süt anneliği yaptığını ifade eden Arıkan, bebeğin 1 ay sonra iyileştiğini duyan Hazal Kaya’nın mutluluktan ağladığını ifade etti. Hazal Kaya’nın davranışı programı izleyenlerle birlikte sosyal medyada da büyük taktir toplarken, güzel oyuncuya övgüler düzüldü.

Hazal Kaya Kimdir?

Tüm Türkiye’nin Aşk-ı Memnu dizisi ile tanıdığı Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümü mezunu olan güzel oyuncu henüz lisede iken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. Acemi Cadı dizisinin 46. bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Kaya, lise ikinci sınıftayken Genco dizisinde başrol oynadı. Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakteri ile tüm Türkiye’nin tanıdığı güzel oyuncu, ilk filmindeki rolü 2011 yılında Çalgı Çengi’de aldı. Adını Feriha Koydum dizisi ile ünlenen güzel oyuncu, Son Yaz dizisinin sevilen başrolü Ali Atay ile evli ve bir çocuk sahibidir.

11 Oca 2021 - 19:24 - Yaşam

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