Ankara Çankaya parklarında köpeklere de yer var
Hayvan ve çevre dostu Çankaya beledıyesının parklarda yaptığı köpek gezdırme ve eğıtım alanları köpek sahıbı vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Çankayada 14 parkta köpeklerın daha özgür dolaşabılmelerıne ımkan sunuluyor.
Çankaya Belediyesinin parklara yaptığı köpek gezdirme alanları vatandaşların evcil hayvanlarını rahatça dolaştırabilmeleri ve bazı eğitimleri verebilmelerini sağlıyor.
Köpek gezdirme alanları köpekleri ayrı bir alanda tutmayı da sağladığı için köpek korkusu olan vatandaşların da parklardan daha rahat faydalanabilmelerini sağlıyor. Köpeklerin dışkılarını park içine yapmalarının önüne geçen tamamen ahşaptan yapılmış bu özel alanlar parkların temizliğine de katkı sağlamış oluyor.
Mehmet Akif Ersoy Kuğulu Ördekli Anayasa Ahmet Tunç Adalet Cemal Süreya Zafer Hakkı Yumuş Müşfik Kenter Ahmet Taner Kışlalı Muharrem Dalkılıç Gökkuşağı ve Ceyhun Atuf Kansu parklarında bulunan köpek gezdirme alanlarının sayısı her geçen gün arttırılıyor.
12 Oca 2021 - 12:41 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.