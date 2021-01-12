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- 12 Oca 2021 - 12:41 G: 12 Oca 2021 - 12:42

Ankara Çankaya parklarında köpeklere de yer var

Hayvan ve çevre dostu Çankaya beledıyesının parklarda yaptığı köpek gezdırme ve eğıtım alanları köpek sahıbı vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Çankayada 14 parkta köpeklerın daha özgür dolaşabılmelerıne ımkan sunuluyor.

Çankaya Belediyesinin parklara yaptığı köpek gezdirme alanları vatandaşların evcil hayvanlarını rahatça dolaştırabilmeleri ve bazı eğitimleri verebilmelerini sağlıyor.

Köpek gezdirme alanları köpekleri ayrı bir alanda tutmayı da sağladığı için köpek korkusu olan vatandaşların da parklardan daha rahat faydalanabilmelerini sağlıyor. Köpeklerin dışkılarını park içine yapmalarının önüne geçen tamamen ahşaptan yapılmış bu özel alanlar parkların temizliğine de katkı sağlamış oluyor.

Mehmet Akif Ersoy Kuğulu Ördekli Anayasa Ahmet Tunç Adalet Cemal Süreya Zafer Hakkı Yumuş Müşfik Kenter Ahmet Taner Kışlalı Muharrem Dalkılıç Gökkuşağı ve Ceyhun Atuf Kansu parklarında bulunan köpek gezdirme alanlarının sayısı her geçen gün arttırılıyor.

12 Oca 2021 - 12:41 - Belediyeler

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