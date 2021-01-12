Survivor 12 Ocak 2021 kim elendi? Survivor'da eleme adayları kimler?
Yayınlanan ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan özlenen yarışma programında eleme heyecanı damgasını vurdu. Favori oyuncuların yavaş yavaş belirlendiği ve yarışmacıların ada taraflarını giderek belli etmeye başladığı yarışmada iki eleme adayı bu akşam SMS’te birbiri ile yarışacak.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021 hız kesmeden devam ediyor! Yayınlanan ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan özlenen yarışma programında eleme heyecanı damgasını vurdu. Favori oyuncuların yavaş yavaş belirlendiği ve yarışmacıların ada taraflarını giderek belli etmeye başladığı yarışmada iki eleme adayı bu akşam SMS’te birbiri ile yarışacak.
12 Ocak 2021 Survivor’dan Kim Elendi?
Survivor 2021 eleme ismi bu akşam belli olacak. Bu akşam eleme gecesinde SMS birincisi tarafından üçüncü aday belirlenecek ve eleme potasındaki üç isimden en az SMS alan yarışmacı adaya veda edecek.
Survivor 2021 Eleme Adayları Kim?
Bu akşam Survivor 2021 üçüncü eleme adayı belirlenerek oylama yapılacak. Zorlu yarışmada haftanın ilk eleme adayı Sena olurken, Survivor’da 6 oy ile eleme potasına giren ikinci isim Dora oldu. Bu akşam SMS birincisi üçüncü adayı da belirleyecek ve yarışmanın ardından adaya veda edecek isim açıklanacak.
Survivor 2021 Ünlüler Takımı Kadrosunda Kimler Var?
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
Survivor 2021 Gönüllüler Takımı Kadrosunda Kimler Var?
Uğurtan Dora
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
İlayda Şeker
Yiğit Poyraz
Sena Özdemir
Ayşe Yüksel
Aleyna Kalaycıoğlu
Steven Salam
12 Oca 2021 - 13:15 - Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.