Survivor 12 Ocak 2021 kim elendi? Survivor'da eleme adayları kimler?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021 hız kesmeden devam ediyor! Yayınlanan ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan özlenen yarışma programında eleme heyecanı damgasını vurdu. Favori oyuncuların yavaş yavaş belirlendiği ve yarışmacıların ada taraflarını giderek belli etmeye başladığı yarışmada iki eleme adayı bu akşam SMS’te birbiri ile yarışacak.

12 Ocak 2021 Survivor’dan Kim Elendi?

Survivor 2021 eleme ismi bu akşam belli olacak. Bu akşam eleme gecesinde SMS birincisi tarafından üçüncü aday belirlenecek ve eleme potasındaki üç isimden en az SMS alan yarışmacı adaya veda edecek.

Survivor 2021 Eleme Adayları Kim?

Bu akşam Survivor 2021 üçüncü eleme adayı belirlenerek oylama yapılacak. Zorlu yarışmada haftanın ilk eleme adayı Sena olurken, Survivor’da 6 oy ile eleme potasına giren ikinci isim Dora oldu. Bu akşam SMS birincisi üçüncü adayı da belirleyecek ve yarışmanın ardından adaya veda edecek isim açıklanacak.

Survivor 2021 Ünlüler Takımı Kadrosunda Kimler Var?

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

Survivor 2021 Gönüllüler Takımı Kadrosunda Kimler Var?

Uğurtan Dora

Sancakay Ilım Morgül

Emin Günenç

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

İlayda Şeker

Yiğit Poyraz

Sena Özdemir

Ayşe Yüksel

Reşat Hacıahmetoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu

Steven Salam