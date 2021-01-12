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- 12 Oca 2021 - 13:56 G: 12 Oca 2021 - 14:12

Baraj Dizisi Kıyamete Doğru İlerliyor! Final mi Yapacak? Seyirciler Çok Tepkili...

FOX TV’de yayınlanan Baraj dizisi, yayınlanan bölümleriyle beraber izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bununla beraber dizinin oyuncu kadrosunda, Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, Gizem Karaca ve Hira Su Yıldız gibi ünlü isimler yer alıyor. Baraj dizisinin yayınlanan fragmanı, izleyici kitlesine büyük bir şok yaşattı. O sahnelere seyirciden tepki gecikmedi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Baraj dizisinin son bölümünde yaşanan olaylar, izleyici kitlesine gergin anlar yaşatmıştı. Nazım, Hakan’ı köşeye sıkıştırdı ve işlerin çok farklı bir boyuta geçmesine neden oldu. Bununla beraber Hakan, Nazım’dan kurtulmak için ardı arkası kesilmeyen planlar yaparak, bu olayın ilk kurbanının Bahar olmasına neden oldu. Bu durumun ardından Nazım; Nehir, Tarık ve Hakan’ın hayatlarını bitirmek için elinden geleni yapmaya başladı.

Son zamanların en etkileyici dizileri arasında yer alan Baraj’da Nehir, Nazım’ın hala ona aşık olduğunu düşünerek, Nazım’ı almak istediği intikamdan vazgeçirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya başladı. Fakat dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan o sahneler, akılları karman çorman etti. Herkes Nehir’in o teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, sosyal medya da bu durum hakkında birçok eleştiri yapıldı.

12 Oca 2021 - 13:56 Ankara- Dizi Haberleri

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