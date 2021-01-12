Baraj Dizisi Kıyamete Doğru İlerliyor! Final mi Yapacak? Seyirciler Çok Tepkili...

Baraj dizisinin son bölümünde yaşanan olaylar, izleyici kitlesine gergin anlar yaşatmıştı. Nazım, Hakan’ı köşeye sıkıştırdı ve işlerin çok farklı bir boyuta geçmesine neden oldu. Bununla beraber Hakan, Nazım’dan kurtulmak için ardı arkası kesilmeyen planlar yaparak, bu olayın ilk kurbanının Bahar olmasına neden oldu. Bu durumun ardından Nazım; Nehir, Tarık ve Hakan’ın hayatlarını bitirmek için elinden geleni yapmaya başladı.

Son zamanların en etkileyici dizileri arasında yer alan Baraj’da Nehir, Nazım’ın hala ona aşık olduğunu düşünerek, Nazım’ı almak istediği intikamdan vazgeçirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya başladı. Fakat dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan o sahneler, akılları karman çorman etti. Herkes Nehir’in o teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, sosyal medya da bu durum hakkında birçok eleştiri yapıldı.