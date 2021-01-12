Keçiören’de 20 sevimli pati yeni yuvalarına kavuştu

Keçiören Belediyesi tarafından Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlenen Minik Dostlarımızı Sahiplendiriyoruz programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Değerli can dostları için son aşamaya geldik.

Peygamber Efendimiz S.A.V Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyor. Bu hayvanlarımız zor bir süreçten geçtiler. Şuan hazır hale gelen 20 patimizi sizlere emanet edeceğiz. Hep beraber canlarımıza pırıl pırıl bir dünya sunacağız. dedi.

BAŞKAN ALTINOK: CANLARIMIZA PIRIL PIRIL BİR DÜNYA SUNACAĞIZ

Keçiören Uyanış Mahallesinde 2 Aralık 2020 tarihinde bir binanın bodrum katında kötü şartlarda bakılırken emniyet güçleri Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve belediye ekiplerimiz tarafından kurtarılan 77 köpekten başkanlığımızın ilgili birimlerince tedavi ve rehabilitasyonlar tamamlanarak sahiplendirilmeye uygun hale getirilen 20 köpek Keçiören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda noter huzurunda kura çekilerek yeni sahipleriyle buluşturuldu.

Kura öncesinde köpeklerin uygun olmayan koşullarda yetiştirildikleri süreci ve Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildikten sonra ne tür tedavilerden geçirildiklerini anlatan video gösterimi yapıldı.

MÜRACAATLARI TİTİZLİKLE İNCELEDİK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok salondaki katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında minik köpekleri koruma altına alarak bakım ve tedavilerini titizlikle yaptıklarını söyledi. Altınok Bu Canların köpeklerimizin nerden nereye geldiğini videodan hep beraber gördük. Sahiplendirme ilanımızdan 2-3 gün sonra 15 bin müracaat yapıldı. Ama elde var 77 köpek. Bakım ve tedavilerini yaparak 20 köpeğimizi sahiplendirilecek seviyeye getirdik. Bu canları sizlere emanet edeceğiz. Müracaatları hassas ve titiz bir şekilde inceledik. ifadelerini kullandı.

TÜRKİYENİN EN MODERN REHABİLİTASYON MERKEZİNE SAHİBİZ

Toplumda hayvanlara karşı duyarlılığın artıyor olmasını sevindirici bir gelişme olarak değerlendiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

Toplumumuzda hayvanlara karşı duyarlılık artıyor. Bundan sonra inşallah diğer canlarımızı da sahiplendireceğiz. İnternet sitemizde Sahiplenmek İstiyorum seçeneği üzerinden diğer hayvanlarımızı da sahiplendirme devam ediyoruz. Keçiören Belediyesi olarak Türkiyenin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahibiz. Hayvanlarınızı tedavi etmek için birçok cihaz aldık. Aşıları ameliyatları ücretsiz yapıyoruz. Canlılara diş tedavileri de dâhil olmak üzere birçok tedaviyi yapıyoruz. Bu köpekler bizim canımız. Allahın yarattığı güzel varlıklar bunlar. Bu canları sizlere emanet edeceğiz. Çocuğunuzu nasıl ki herkese emanet edemiyorsanız biz de bu köpeklerimizi verirken titizlikle seçim yaptık. Fiziksel ve ruhsal anlamda belli travma yaşadılar. Tabii eğer bakamayan olursa tekrar bu canlarımızı geri alacağız. Bir sözleşmemiz var herkes sözleşmeyi kabul ederek sahiplenme başvurusunda bulundu. Köpekleri sahiplenmeye hak kazanan ailelerimize hayırlı uğurlu olsun. Diğer ailelerimiz de üzülmesinler.

İLK KURAYI KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI TURGUT ALTINOK ÇEKTİ

Konuşmasının ardından noter huzurunda ilk kurayı çeken Altınok tüm ailelerin kura heyecanına ortak oldu. Tek tek çekilen kuraların ardından Köpekler yeni sahipleriyle buluşturuldu. İsmi okunan ailelerin sevinç çığlıkları ve mutluluk gözyaşları ise görülmeye değerdi.

Toplamda 20 köpek için noter huzurunda gerçekleştirilirken kura çekimi sonrası Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok köpeklerin yeni sahiplerine hediye takdiminde bulundu.