Adalet Bakanlığı KPSS 70 Puan İle Memur Alım İlanı Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Hukuk fakültesi mezunu olan ve bakanlık bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar ise başvuru şartlarını ve başvuru kanallarını araştırmaya devam ediyor. KPSS puanına göre yapılacak memur alımlarının başvuruları ise dün başladı.

Adalet Bakanlığı Memur Alım Şartları Nelerdir?



Adalet Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilecek kişiler için yayınladığı personel alım ilanı ile beraber gerekli olan şartları de belirtti. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak için başvuru yapacak kişilerin taşıması gereken bir takım şartlar bulunması gerekiyor.

