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- 12 Oca 2021 - 19:43 G: 12 Oca 2021 - 19:50

Adalet Bakanlığı KPSS 70 Puan İle Memur Alım İlanı Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Adalet Bakanlığı bünyesine memur alımı yapacağını açıkladı. Memur alım ilanını yayınlayan bakanlık avukat alımı yapacak. Başvuruların 3 katı sayısında kişinin görüşmeye çağırılacağı memur alımları için son başvuru tarihi ise 25 ocak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Hukuk fakültesi mezunu olan ve bakanlık bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar ise başvuru şartlarını ve başvuru kanallarını araştırmaya devam ediyor. KPSS puanına göre yapılacak memur alımlarının başvuruları ise dün başladı.

Adalet Bakanlığı Memur Alım Şartları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilecek kişiler için yayınladığı personel alım ilanı ile beraber gerekli olan şartları de belirtti. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak için başvuru yapacak kişilerin taşıması gereken bir takım şartlar bulunması gerekiyor.

12 Oca 2021 - 19:43 Ankara- Ekonomi

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