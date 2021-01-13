Ankara’da Koronavirüste Son Birkaç Ay! Umutlar Yeşerdi, Denge Değişiyor! Zafer Koronavirüsün Değil Halkın Olacak…

Dünya vaka sıralamasında 7. sırada yer alan Türkiye, son zamanlarda düşen vaka sayılarıyla beraber vatandaşların yüreklerine su serpti. Çin’den getirilen aşının yakın zamanda hayata geçirilecek olması ise vatandaşları büyük bir merakın içerisine sürükledi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonucunda aşının önce sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstü kişilere, emniyet mensuplarına, öğretmenlere ve huzurevi çalışanlarına yapılacağı öğrenildi.

Covid-19 aşısının uygulanmasında geri sayım başlarken vatandaşlar aşı, tedbir ve kısıtlamalarla beraber pandemi sürecinin en kısa zamanda bitmesini temenni etti. Uzmanlar konu hakkında açıklamalarda bulunarak vatandaşların istikrarlı bir şekilde kısıtlamalara uyması gerektiğini dile getirdi. Bununla beraber, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Koronavirüs verilerinde son durumun ne olduğu merak konusu oldu.