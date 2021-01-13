Ankara’da Koronavirüste Son Birkaç Ay! Umutlar Yeşerdi, Denge Değişiyor! Zafer Koronavirüsün Değil Halkın Olacak…
Koronavirüs kapsamında bilgiler güncellenmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs hakkında son gelişmeleri ve Türkiye Günlü Korona Tablosunu açıkladı. Açıklanan son veriler kapsamında vatandaşlar vaka ve hasta sayılarını merak etmeye başladı. Bununla beraber Çin’den getirilen 3 milyon dozluk Koronavirüs aşısı için yapılan analiz sonuçlarında sona yaklaşıldı. Aşılamanın ilk kimlere yapılacağı ise merak konusu oldu.
Dünya vaka sıralamasında 7. sırada yer alan Türkiye, son zamanlarda düşen vaka sayılarıyla beraber vatandaşların yüreklerine su serpti. Çin’den getirilen aşının yakın zamanda hayata geçirilecek olması ise vatandaşları büyük bir merakın içerisine sürükledi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonucunda aşının önce sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstü kişilere, emniyet mensuplarına, öğretmenlere ve huzurevi çalışanlarına yapılacağı öğrenildi.
Covid-19 aşısının uygulanmasında geri sayım başlarken vatandaşlar aşı, tedbir ve kısıtlamalarla beraber pandemi sürecinin en kısa zamanda bitmesini temenni etti. Uzmanlar konu hakkında açıklamalarda bulunarak vatandaşların istikrarlı bir şekilde kısıtlamalara uyması gerektiğini dile getirdi. Bununla beraber, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Koronavirüs verilerinde son durumun ne olduğu merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.