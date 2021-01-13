Sefirin Kızı Nare'ye Nazar Değdi! Neslihan Atagül'ün Hastalığı Nedir?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından bir türlü yakasını kurtaramıyor. Star TV ekranlarında başrollerini Engin Akyürek’le birlikte paylaştığı Sefirin Kızı dizisi ile tüm Türkiye’nin severek takip ettiği güzel oyuncu Neslihan Atagül, ilerleyen hastalığı sebebi ile 10 gün rapor alarak dinlenmeye çekildi. 28 yaşındaki güzel oyuncu günden güne verdiği kilolar ile herkesi korkuturken, hastalığı ise hayranları tarafından merak ediliyor.