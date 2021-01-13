Sefirin Kızı Nare'ye Nazar Değdi! Neslihan Atagül'ün Hastalığı Nedir?
28 yaşındaki güzel oyuncu günden güne verdiği kilolar ile herkesi korkuturken, hastalığı ise hayranları tarafından merak ediliyor.
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından bir türlü yakasını kurtaramıyor. Star TV ekranlarında başrollerini Engin Akyürek’le birlikte paylaştığı Sefirin Kızı dizisi ile tüm Türkiye’nin severek takip ettiği güzel oyuncu Neslihan Atagül, ilerleyen hastalığı sebebi ile 10 gün rapor alarak dinlenmeye çekildi. 28 yaşındaki güzel oyuncu günden güne verdiği kilolar ile herkesi korkuturken, hastalığı ise hayranları tarafından merak ediliyor.
13 Oca 2021 - 18:51 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.