Önce Evlilik Programı, şimdi Doya Doya Moda! Doya Doya Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşındadır? Kaç Kardeşi Olduğunu duyan şaşkın!

TV8 ekranlarının sevilen büyük beden yarışması Doya Doya Moda, değiştirdiği konsept ile yarışma heyecanını farklı bir boyuta taşıdı. Fenomen programda bu hafta kadın yarışmacılara erkek yarışmacılar eşlik etti ve yarışmaya resmen farklı bir soluk geldi. Erkek yarışmacılar içerisinde yer alan ve 19 kardeş olduğunu söylemesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Güneş ise hafızası güçlü yarışmacıların dikkatinden kaçmadı. Evlilik programlarından aşina olduğumuz Mehmet Güneş hakkında merak edilenleri sizler için derledik.