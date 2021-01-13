Önce Evlilik Programı, şimdi Doya Doya Moda! Doya Doya Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşındadır? Kaç Kardeşi Olduğunu duyan şaşkın!
Evlilik programlarından aşina olduğumuz Mehmet Güneş hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
TV8 ekranlarının sevilen büyük beden yarışması Doya Doya Moda, değiştirdiği konsept ile yarışma heyecanını farklı bir boyuta taşıdı. Fenomen programda bu hafta kadın yarışmacılara erkek yarışmacılar eşlik etti ve yarışmaya resmen farklı bir soluk geldi. Erkek yarışmacılar içerisinde yer alan ve 19 kardeş olduğunu söylemesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Güneş ise hafızası güçlü yarışmacıların dikkatinden kaçmadı. Evlilik programlarından aşina olduğumuz Mehmet Güneş hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
13 Oca 2021 - 19:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.