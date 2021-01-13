Kuruluş Osman bu hafta neden yok? 42. yeni bölüm ne zaman?
Diziden gelen son dakika haberi hayranlarını üzerken, ATV yayın akışında Kuruluş Osman’a yer verilmemesi büyük merak konusu oldu.
ATV ekranlarında her Çarşamba izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisi, yayınlanan her bölümü ile büyük beğeni topluyor. Diriliş: Ertuğrul dizisinin devamı niteliği taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemlerini konu alan fenomen dizi, 42. bölümü ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Diziden gelen son dakika haberi hayranlarını üzerken, ATV yayın akışında Kuruluş Osman’a yer verilmemesi büyük merak konusu oldu.
13 Oca 2021 - 19:43 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.