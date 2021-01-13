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- 13 Oca 2021 - 19:43 G: 13 Oca 2021 - 19:51

Kuruluş Osman bu hafta neden yok? 42. yeni bölüm ne zaman?

Diziden gelen son dakika haberi hayranlarını üzerken, ATV yayın akışında Kuruluş Osman’a yer verilmemesi büyük merak konusu oldu.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarında her Çarşamba izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisi, yayınlanan her bölümü ile büyük beğeni topluyor. Diriliş: Ertuğrul dizisinin devamı niteliği taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemlerini konu alan fenomen dizi, 42. bölümü ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Diziden gelen son dakika haberi hayranlarını üzerken, ATV yayın akışında Kuruluş Osman’a yer verilmemesi büyük merak konusu oldu.

13 Oca 2021 - 19:43 - Dizi Fragmanları

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