Kuruluş Osman bu hafta neden yok? 42. yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında her Çarşamba izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisi, yayınlanan her bölümü ile büyük beğeni topluyor. Diriliş: Ertuğrul dizisinin devamı niteliği taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemlerini konu alan fenomen dizi, 42. bölümü ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Diziden gelen son dakika haberi hayranlarını üzerken, ATV yayın akışında Kuruluş Osman’a yer verilmemesi büyük merak konusu oldu.