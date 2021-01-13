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- 13 Oca 2021 - 19:42 G: 13 Oca 2021 - 19:55

İbrahim Büyükak; Demet Özdemir Oğuzhan Koç Aşkı Hakkında İlk Kez Konuştu! Yeni Yılın İlk Aşk Bombası Hakkında Yaptığı Açıklama “Yok Artık!” Dedirtti!

2021 yılının ilk günlerinde ortaya çıkan bomba aşklardan biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk yeni yıla adeta damgasını vurmuştu. İsimleri birkaç kez daha aşkla anılan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Çeşme’de tatile gitmiş ve muhabirler tarafından görüntülenmişlerdi. Basın tarafından yapılan haberlerle birlikte Demet Özdemir’de konu ile ilgili paylaşımlar yaparak konuya açıklık getirmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Milyonlarca kişi böyle bir aşk konusu gündeme gelince büyük bir şok yaşamıştı. 4 yıl boyunca Yağmur Tanrısever ile ilişki yaşayan Oğuzhan Koç “Aşka küstünüz mü” sorularına ise “Aşka küsülür mü arkadaşlar, hayat devam ediyor edecek. Aşka küstüğüm falan yok” açıklamasını yapmıştı. Açıklamaları ardından ise birçok iddia gündeme gelmişti.

13 Oca 2021 - 19:42 Ankara- Magazin

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