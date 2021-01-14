Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
Keçiören'deki operasyonlarda 1800 uyuşturucu hap ele geçirildi
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Keçiören'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları sırasında H.Ö.K. ile E.A'yı uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlıların ev ve üst aramalarında, 1300 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli E.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, Tepebaşı Mahallesi'nde de U.K. ile Y.B'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada gözaltına aldı. Zanlıların üst aramalarında 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.