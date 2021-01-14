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- 14 Oca 2021 - 08:23 G: 14 Oca 2021 - 08:24

Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı

Keçiören'deki operasyonlarda 1800 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Keçiören'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları sırasında H.Ö.K. ile E.A'yı uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlıların ev ve üst aramalarında, 1300 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli E.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Tepebaşı Mahallesi'nde de U.K. ile Y.B'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada gözaltına aldı. Zanlıların üst aramalarında 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

14 Oca 2021 - 08:23 AA Ankara- Asayiş

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