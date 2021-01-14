Mamak’ın yolları açık! Bin Kişilik Kar Timi
Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağladı.
BIN KIŞILIK KAR TIMI
Ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu yerlere öncelik verildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve 1000 kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcadı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Mamakta tüm yollarımız açık dedi.
KRIZ MASASIYLA SORUNLARA ANINDA MÜDAHALE
Mamak Belediyesi karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturduğu kriz masasıyla sorunlu bölgelere anında müdahale ediliyor. Çalışmaları belli bir plan çerçevesinde yürüten Mamak Belediyesi önceliği ana caddelere veriyor. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikâyetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturulmuş durumda. Vatandaşlar Mamak Çözüm Merkezini 444 0 149 arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek.
14 Oca 2021 - 12:32 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.