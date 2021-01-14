Mamak’ın yolları açık! Bin Kişilik Kar Timi

Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağladı.

BIN KIŞILIK KAR TIMI

Ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu yerlere öncelik verildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve 1000 kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcadı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Mamakta tüm yollarımız açık dedi.

KRIZ MASASIYLA SORUNLARA ANINDA MÜDAHALE

Mamak Belediyesi karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturduğu kriz masasıyla sorunlu bölgelere anında müdahale ediliyor. Çalışmaları belli bir plan çerçevesinde yürüten Mamak Belediyesi önceliği ana caddelere veriyor. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikâyetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturulmuş durumda. Vatandaşlar Mamak Çözüm Merkezini 444 0 149 arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek.