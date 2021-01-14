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- 14 Oca 2021 - 14:43 G: 14 Oca 2021 - 14:50

14 Ocak 2021 Bugün Hangi Maçlar Var?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı futbolseverleri sardı. Resmi yayıncılığını A Spor ve ATV’nin üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda maçlar naklen yayınlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası dışında futbolseverler; beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, TV8 ve D-Smart yayın akışında yer alan İngiltere, Fransa, İspanya, Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa liglerinde oynanan müsabakaları da araştırıyor. Sizler için kanal kanal yayın akışlarına göz atarak günün maçlarını sizler için listeledik.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı futbolseverleri sardı. Resmi yayıncılığını A Spor ve ATV’nin üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda maçlar naklen yayınlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası dışında futbolseverler; beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, TV8 ve D-Smart yayın akışında yer alan İngiltere, Fransa, İspanya, Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa liglerinde oynanan müsabakaları da araştırıyor. Sizler için kanal kanal yayın akışlarına göz atarak günün maçlarını sizler için listeledik.

14 Ocak 2021 Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var?

Alanyaspor – BB Erzurumspor (A Spor, Canlı – 18.45)

Fenerbahçe – Kasımpaşa (ATV, Canlı – 20.45)

Twente – Ajax (Tivivu Spor 2, Canlı – 22.00)

Real Madrid – Athletic Bilbao (Tivibu Spor, Canlı – 23.00)

Arsenal – Crystal Palace (TRT Spor, Canlı – 23.15)

Atalanta – Cagliari (TRT Spor, Canlı – 23.15)

Fenerbahçe – Kasımpaşa Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Bugün karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Kasımpaşa’nın maçı saat 20.45’te yayınlanacak. Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı canlı yayınla ATV ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya olurken, Özkahya’nın yardımcıları Kemal Yıldız ve Serkan Olguncan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini ise Burak Şeker üstlenecek.

Halis Özkahya Kimdir?

Fenerbahçe – Kasımpaşa maçını yönetecek olan Halis Özkahya, 30 Mayıs 1980 yılında Kütahya’da dünyaya geldi. S40 yaşındaki Özkahya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Tecrübeli isim Süper Lig’de ilk kez Konyaspor – Antalyaspor maçında görev yaptı.

14 Oca 2021 - 14:43 - Spor

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