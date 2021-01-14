KPSS Tercih Sonuçları Açıklandı Mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercih sonuçları açıklandı! 30 Aralık tarihinde başlayan ve 7 Ocak 2021 tarihine kadar devam eden KPSS tercihlerine ilişkin süreçte gözler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) çevrilmişti. ÖSYM ise KPSS tercih sonuçları açıklamasına ilişkin resmi duyuruyu kamuoyu ile paylaşarak tercih heyecanını başlattı!

ÖSYM KPSS Tercih Sonuçları Açıklaması

ÖSYM tarafından merakla beklenen KPSS tercih sonuçları açıklaması aşağıdaki ifadelerle kamuoyuyla paylaşıldı:

“30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

En Düşük KPSS Yerleştirme Puanları ile Adaylar Nereye Yerleşti?

Açıklanan KPSS tercih sonuçlarına göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde gerçekleşen en küçük puanlı yerleştirme sonuçları şu şekilde oldu:

Orta Öğretim Düzeyinde 72,21153 puanla Milli Eğitim Bakanlığı – Ankara – Merkez / Teknisyen kadrosuna atama gerçekleşti.

Ön Lisans Düzeyinde 64,44963 puanla Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi – Sivas – Taşra / Hemşire kadrosuna atama gerçekleşti.

Lisans Düzeyinde 67,03367 puanla İspir Belediye Başkanlığı – Erzurum / Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atama gerçekleşti.