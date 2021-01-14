Skype çöktü mü, neden açılmıyor?

Microsoft’un popüler mesajlaşma uygulaması Skype’da yaşanan sorunlara her gün yenisi ekleniyor! Dünya genelinde erişim sorunu yaşanan popüler uygulamada bitmeyen sorunlar ise kullanıcıları resmen çileden çıkarıyor. Son olarak erişim sağlamak isteyen kullanıcılara Skype tarafından iletilen, “İsteğinizi tamamlayamıyoruz. Microsoft hesabında teknik sorunlar var. Lütfen daha sonra yeniden deneyin.” yazısı herkesi şaşırttı. Skype’a ne oldu, neden erişim sağlanmıyor?