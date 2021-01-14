Skype çöktü mü, neden açılmıyor?
Lütfen daha sonra yeniden deneyin.” yazısı herkesi şaşırttı. Skype’a ne oldu, neden erişim sağlanmıyor?
Microsoft’un popüler mesajlaşma uygulaması Skype’da yaşanan sorunlara her gün yenisi ekleniyor! Dünya genelinde erişim sorunu yaşanan popüler uygulamada bitmeyen sorunlar ise kullanıcıları resmen çileden çıkarıyor. Son olarak erişim sağlamak isteyen kullanıcılara Skype tarafından iletilen, “İsteğinizi tamamlayamıyoruz. Microsoft hesabında teknik sorunlar var. Lütfen daha sonra yeniden deneyin.” yazısı herkesi şaşırttı. Skype’a ne oldu, neden erişim sağlanmıyor?
14 Oca 2021 - 15:14 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.