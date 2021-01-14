Zübeyde Hanım Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Ne Zaman Öldü?
Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım 14 Şubat 1923 yılında hayatını kaybetmiştir. Ölümünün 97. yılında yeniden anılan Zübeyde hanımın hayatı da merak konusu oluyor.
66 yaşındayken hastalığından kaynaklı yaşamı sonlanan Zübeyde hanımın hayatı, evlilikleri ve yaşadıkları birçok kişi tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.
Zübeyde Hanımın Hayatı ve Evliliği
Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım 1957 yılında Selanik yakınlarındaki Langaza’da dünyaya geldi. Feyzullah Ağa ve Ayşe hanımın çocukları olarak doğan Zübeyde hanımın ismi Frasça’daki kasımpatı kelimesinden gelmektedir. Karaman’dan Rumeli’ye göç eden ve Yörük olarak bilinen Türkmenlerde olan Zübeyde Hanım 14 yaşında evlenmiştir. Zübeyde Hanım Mustafa Kemal Atatürk’ün babası olan Gümrük Muhafaza Teşkilatı memuru olan Ali Rıza Efendi ile evlenmiştir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.