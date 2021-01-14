Zübeyde Hanım Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Ne Zaman Öldü?

66 yaşındayken hastalığından kaynaklı yaşamı sonlanan Zübeyde hanımın hayatı, evlilikleri ve yaşadıkları birçok kişi tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

Zübeyde Hanımın Hayatı ve Evliliği



Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım 1957 yılında Selanik yakınlarındaki Langaza’da dünyaya geldi. Feyzullah Ağa ve Ayşe hanımın çocukları olarak doğan Zübeyde hanımın ismi Frasça’daki kasımpatı kelimesinden gelmektedir. Karaman’dan Rumeli’ye göç eden ve Yörük olarak bilinen Türkmenlerde olan Zübeyde Hanım 14 yaşında evlenmiştir. Zübeyde Hanım Mustafa Kemal Atatürk’ün babası olan Gümrük Muhafaza Teşkilatı memuru olan Ali Rıza Efendi ile evlenmiştir.

