Aşı Uygulanacak Öncelikli Grup ve Meslekler Belli Oldu! Aşının Yan Etkileri İse...
Türkiye’de Çin aşısı CoronaVac uygulamaları bugün başladı. Covid-19 aşısı olmak için randevu almak isteyen vatandaşlar ise aşı uygulamasında hangi grupların öncelikli olduğunu, aşı uygulamalarının kaç aşamada gerçekleşeceğini merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gerçekleşen basın toplantısında CoronaVac aşısının acil kullanım onayını aldığını ve aşı uygulamalarının 14 Ocak 2021 itibari ile başlayacağını açıklaması üzerine aşılama uygulamasının aşamaları merak konusu oldu.
Bir süredir Türkiye’de uygulanmaya başlaması beklenen Covid-19 aşısı bugün vurulmaya başlandı. 81 ilde eşzamanlı olarak başlayan aşılama çalışmaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden aşılama planlaması da paylaşıldı. 4 aşamada gerçekleştirilecek aşı uygulamalarında hangi grup ve mesleklerin öncelikli olduğu açıklandı. Aşı olmak için randevu almak isteyen vatandaşlar, hangi grupta yer aldıklarını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı hem aşı uygulamasının aşamalarını hem de aşının yan etkileri ile ilgili açıklama paylaştı.
Türkiye’de Aşı Uygulama Aşamaları Nasıl Olacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloya göre aşılama uygulamaları kişilerin hastalığa yakalanma ve bulaştırma risklerine, hastalığın toplumsal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerine vb. faktörlere göre belirli yaş ve meslek gruplarına sırası ile uygulanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.