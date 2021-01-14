Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Oca 2021 - 15:48 G: 14 Oca 2021 - 15:55

Aşı Uygulanacak Öncelikli Grup ve Meslekler Belli Oldu! Aşının Yan Etkileri İse...

Türkiye’de Çin aşısı CoronaVac uygulamaları bugün başladı. Covid-19 aşısı olmak için randevu almak isteyen vatandaşlar ise aşı uygulamasında hangi grupların öncelikli olduğunu, aşı uygulamalarının kaç aşamada gerçekleşeceğini merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gerçekleşen basın toplantısında CoronaVac aşısının acil kullanım onayını aldığını ve aşı uygulamalarının 14 Ocak 2021 itibari ile başlayacağını açıklaması üzerine aşılama uygulamasının aşamaları merak konusu oldu.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Bir süredir Türkiye’de uygulanmaya başlaması beklenen Covid-19 aşısı bugün vurulmaya başlandı. 81 ilde eşzamanlı olarak başlayan aşılama çalışmaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden aşılama planlaması da paylaşıldı. 4 aşamada gerçekleştirilecek aşı uygulamalarında hangi grup ve mesleklerin öncelikli olduğu açıklandı. Aşı olmak için randevu almak isteyen vatandaşlar, hangi grupta yer aldıklarını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı hem aşı uygulamasının aşamalarını hem de aşının yan etkileri ile ilgili açıklama paylaştı.

Türkiye’de Aşı Uygulama Aşamaları Nasıl Olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloya göre aşılama uygulamaları kişilerin hastalığa yakalanma ve bulaştırma risklerine, hastalığın toplumsal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerine vb. faktörlere göre belirli yaş ve meslek gruplarına sırası ile uygulanacak.

14 Oca 2021 - 15:48 Ankara- Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır? mask
Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır?
Sağlık Bakanlığı Aşıla Uygulaması Nasıl Kullanılır? Aşıla Programı Nasıl Çalışır, Nereden İndirilir? mask
Sağlık Bakanlığı Aşıla Uygulaması Nasıl Kullanılır? Aşıla Programı Nasıl Çalışır, Nereden İndirilir?
SMA Hastalığı Nedir? SMA Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Türkiye’de Kaç SMA Hastası Var? mask
SMA Hastalığı Nedir? SMA Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Türkiye’de Kaç SMA Hastası Var?
1 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
1 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Kovid-19 aşısının Türkiye'de uygulanabilmesine yönelik süreç başladı mask
Kovid-19 aşısının Türkiye'de uygulanabilmesine yönelik süreç başladı
"Türk Toplumunun Koronavirüs Salgınına İlişkin Fobisi" araştırıldı mask
"Türk Toplumunun Koronavirüs Salgınına İlişkin Fobisi" araştırıldı
Yeni yılın ilk gününde yenilenmeniz için 7 altın öneri! mask
Yeni yılın ilk gününde yenilenmeniz için 7 altın öneri!
Kepçe Kulak Ameliyatı Ne Zaman Ve Kaç Yaşında Yapılır? mask
Kepçe Kulak Ameliyatı Ne Zaman Ve Kaç Yaşında Yapılır?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 31 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 31 Aralık 2020
"Kovid-19 sonrasında ağrı çekenler hekime başvurmalı" uyarısı mask
"Kovid-19 sonrasında ağrı çekenler hekime başvurmalı" uyarısı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zübeyde Hanım Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Ne Zaman Öldü? mask
Zübeyde Hanım Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Ne Zaman Öldü?
Skype çöktü mü, neden açılmıyor? mask
Skype çöktü mü, neden açılmıyor?
ABD Başkanı Trump'ın Azil Kararı Ne Anlama Geliyor? Azledilmek Ne Anlama Gelir, Azil Kararı Nedir? mask
ABD Başkanı Trump'ın Azil Kararı Ne Anlama Geliyor? Azledilmek Ne Anlama Gelir, Azil Kararı Nedir?
Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır? mask
Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır?
KPSS Tercih Sonuçları Açıklandı Mı? mask
KPSS Tercih Sonuçları Açıklandı Mı?
Aşı Neden Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşısı Hangi Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşı Takvimi Yayınlandı! mask
Aşı Neden Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşısı Hangi Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşı Takvimi Yayınlandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL