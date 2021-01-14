Aşı Uygulanacak Öncelikli Grup ve Meslekler Belli Oldu! Aşının Yan Etkileri İse...

Bir süredir Türkiye’de uygulanmaya başlaması beklenen Covid-19 aşısı bugün vurulmaya başlandı. 81 ilde eşzamanlı olarak başlayan aşılama çalışmaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden aşılama planlaması da paylaşıldı. 4 aşamada gerçekleştirilecek aşı uygulamalarında hangi grup ve mesleklerin öncelikli olduğu açıklandı. Aşı olmak için randevu almak isteyen vatandaşlar, hangi grupta yer aldıklarını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı hem aşı uygulamasının aşamalarını hem de aşının yan etkileri ile ilgili açıklama paylaştı.

Türkiye’de Aşı Uygulama Aşamaları Nasıl Olacak?



Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloya göre aşılama uygulamaları kişilerin hastalığa yakalanma ve bulaştırma risklerine, hastalığın toplumsal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerine vb. faktörlere göre belirli yaş ve meslek gruplarına sırası ile uygulanacak.

