ABD Teşvik Paketi Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?

ABD yeni başkanı Joe Biden’in ilk icraatı olacak olan teşvik paketinin birincisi Covid-19 salgın sürecinin ilk döneminde verilmişti. İlk verilen teşvik paketinin piyasalarda yarattığı etkinin ardından ikinci teşvik paketinin ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. ABD eski başkanı Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi ile beraber verileceği kesinleşen teşvik paketinin aile ve topluluklara önemli oranda destek sağlaması bekleniyor.

Teşvik Paketi Ne Zaman Açıklanacak?



ABD yeni başkanı Joe Biden, verilecek yeni teşvik paketi ile 2 milyar dolarlık destek sağlanacağını açıklamıştı. Biden’in ilk icraatı uzun zamandır merakla bekleniyor. Seçim döneminden bu yana teşvik paketleri ile ilgili sinyaller veren Biden, 2 milyar dolarlık bu destek ile aile ve toplulukların yanında olunacağını gösterdi. Biden’in ilk icraatının ayrıntıları ise merak konusu oldu. Birçok kişi Joe Biden’in teşvik paketi hakkındaki ayrıntıları kamuoyu ile paylaşmasını bekliyor. Teşvik paketinin ayrıntılarının ne zaman paylaşılacağı ise merak konusu oluyor.

