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- 14 Oca 2021 - 16:34 G: 14 Oca 2021 - 16:40

ABD Teşvik Paketi Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?

Uzun zamandır ABD’nin ve tüm dünyanın gündeminde yer alan teşvik paketinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ABD’de teşvik paketinden faydalanacak kitlelerin merak ettiği miktar, dünya genelinde de piyasalarda yaratacağı etki açısından merak konusu oluyor. ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’in uzun zamandır sinyallerini verdiği ve ilk icraatı olacağı bilinen teşvik paketi uzun zamandır tüm piyasalarda tartışma konusu oluyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

ABD yeni başkanı Joe Biden’in ilk icraatı olacak olan teşvik paketinin birincisi Covid-19 salgın sürecinin ilk döneminde verilmişti. İlk verilen teşvik paketinin piyasalarda yarattığı etkinin ardından ikinci teşvik paketinin ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. ABD eski başkanı Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi ile beraber verileceği kesinleşen teşvik paketinin aile ve topluluklara önemli oranda destek sağlaması bekleniyor.

Teşvik Paketi Ne Zaman Açıklanacak?

ABD yeni başkanı Joe Biden, verilecek yeni teşvik paketi ile 2 milyar dolarlık destek sağlanacağını açıklamıştı. Biden’in ilk icraatı uzun zamandır merakla bekleniyor. Seçim döneminden bu yana teşvik paketleri ile ilgili sinyaller veren Biden, 2 milyar dolarlık bu destek ile aile ve toplulukların yanında olunacağını gösterdi. Biden’in ilk icraatının ayrıntıları ise merak konusu oldu. Birçok kişi Joe Biden’in teşvik paketi hakkındaki ayrıntıları kamuoyu ile paylaşmasını bekliyor. Teşvik paketinin ayrıntılarının ne zaman paylaşılacağı ise merak konusu oluyor.

14 Oca 2021 - 16:34 Ankara- Dünya

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