Bir Zamanlar Çukurova bu hafta neden yok? 80. bölüm ne zaman?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geride bıraktığı 79 bölüm ardından 80. bölüm ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünü kaybeden fakat hikayesine kaldığı yerden devam eden dizinin bugün yayınlanması gereken 80. bölümü, ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin bu hafta yayınlanmayacağını öğrenen hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu hafta Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusuna yanıt arıyor.