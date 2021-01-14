Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Oca 2021 - 16:42 G: 14 Oca 2021 - 16:56

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta neden yok? 80. bölüm ne zaman?

Dizinin bu hafta yayınlanmayacağını öğrenen hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu hafta Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusuna yanıt arıyor.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geride bıraktığı 79 bölüm ardından 80. bölüm ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünü kaybeden fakat hikayesine kaldığı yerden devam eden dizinin bugün yayınlanması gereken 80. bölümü, ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin bu hafta yayınlanmayacağını öğrenen hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu hafta Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusuna yanıt arıyor.

14 Oca 2021 - 16:42 - Dizi Fragmanları

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
15 Tatil Ne Zaman 2021? Sömestr Tatili Kaç Gün Sürecek? MEB Karne Verecek Mi, Karneler Dijital Mi Olacak? mask
15 Tatil Ne Zaman 2021? Sömestr Tatili Kaç Gün Sürecek? MEB Karne Verecek Mi, Karneler Dijital Mi Olacak?
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Öpüşme Sahnesi Linç Edildi! Twitter, Instagram Karıştı! "Yakında Bu Dizi Final Olur!" mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Öpüşme Sahnesi Linç Edildi! Twitter, Instagram Karıştı! "Yakında Bu Dizi Final Olur!"
ABD Teşvik Paketi Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? mask
ABD Teşvik Paketi Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?
Yasemin Özilhan Survivor Yarışmacılarına Ateş Püskürdü! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! O Açıklama "Yok Artık" Dedirtti... mask
Yasemin Özilhan Survivor Yarışmacılarına Ateş Püskürdü! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! O Açıklama "Yok Artık" Dedirtti...
MasterChef Güzide Mertcan çok konuşulan 7 milyon liralık lüks villasını sattı! Yerine ultra lüks villa almayı ihmal etmedi! mask
MasterChef Güzide Mertcan çok konuşulan 7 milyon liralık lüks villasını sattı! Yerine ultra lüks villa almayı ihmal etmedi!
Yasemin Özilhan’dan bomba Survivor cevabı! Takipçileri yanıt karşısında dondu kaldı! Ben anca spor… mask
Yasemin Özilhan’dan bomba Survivor cevabı! Takipçileri yanıt karşısında dondu kaldı! Ben anca spor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL