Bir Zamanlar Çukurova bu hafta neden yok? 80. bölüm ne zaman?
Dizinin bu hafta yayınlanmayacağını öğrenen hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu hafta Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusuna yanıt arıyor.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geride bıraktığı 79 bölüm ardından 80. bölüm ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünü kaybeden fakat hikayesine kaldığı yerden devam eden dizinin bugün yayınlanması gereken 80. bölümü, ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin bu hafta yayınlanmayacağını öğrenen hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu hafta Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusuna yanıt arıyor.
14 Oca 2021 - 16:42 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.