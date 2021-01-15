Mucize Doktor'da Büyük Rest O İsimlerden Geldi! Tanju Geri Adım Atmazsa Hepsi Birden Diziye Veda Edebilir! Her An Her Şey Olabilir!

Mucize Doktor’un yayınlanan son bölümünde Berhayat Hastanesi’nde ilk yüz naklinin yapılacak olması tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu vakanın ardından hastanede kalacak olan tek asistanın kim olacağı belli olacaktı. Durumun önüne geçmek isteyen asistanların hocalara karşı hamlesi akıllara durgunluk getirdi. Ferman Hoca ise vakanın henüz bir sonuçlanmamasına rağmen seçimini yaptı.

Son zamanların en çarpıcı senaryosuna sahip olan Mucize Doktor son bölümünde geceye adeta damga vurdu. Yüz naklinde başarılı olan asistanın hastanede kalacak olması ve diğerlerinin hastaneye veda edeceği tüm dengeleri alt üst etti. Bununla beraber asistanlar bu duruma bir çare bularak yıkılan o dengeleri yeniden onardı. Fakat Tanju Hoca’nın bu duruma nasıl bir karşılık vereceği ise belirsizliğini korudu.