Mucize Doktor'da Büyük Rest O İsimlerden Geldi! Tanju Geri Adım Atmazsa Hepsi Birden Diziye Veda Edebilir! Her An Her Şey Olabilir!
Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş ve Bihter Dinçel’in yer aldığı Mucize Doktor, yayın hayatına son hızıyla devam ediyor. Milyonlarca kişi dizide yaşanan olayları merak içerisine bekliyor. Dizinin son bölümünde Tanju Hoca’ya rest çeken o isimler tüm dengeleri alt üst etti. Hepsi diziye veda edebilir…
Mucize Doktor’un yayınlanan son bölümünde Berhayat Hastanesi’nde ilk yüz naklinin yapılacak olması tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu vakanın ardından hastanede kalacak olan tek asistanın kim olacağı belli olacaktı. Durumun önüne geçmek isteyen asistanların hocalara karşı hamlesi akıllara durgunluk getirdi. Ferman Hoca ise vakanın henüz bir sonuçlanmamasına rağmen seçimini yaptı.
Son zamanların en çarpıcı senaryosuna sahip olan Mucize Doktor son bölümünde geceye adeta damga vurdu. Yüz naklinde başarılı olan asistanın hastanede kalacak olması ve diğerlerinin hastaneye veda edeceği tüm dengeleri alt üst etti. Bununla beraber asistanlar bu duruma bir çare bularak yıkılan o dengeleri yeniden onardı. Fakat Tanju Hoca’nın bu duruma nasıl bir karşılık vereceği ise belirsizliğini korudu.
15 Oca 2021 - 13:14 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.