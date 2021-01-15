Bensu Soral’dan Eşini Üzecek Çocuk Yanıtı! Çocuk Seviyorum Ama…

Show TV ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinin Melek’i Bensu Soral, aracını park etmeye çalışırken objektifler tarafında fark edildi. Uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncuyu yakalayan magazinciler, 29 yaşındaki güzel oyuncuya projeleri ve evliliği hakkında sorular sordular. Çocuk konusunda sorulan soruya verdiği yanıt ile güldüren Soral, eşini üzecek yanıtı ile içinde bulunduğu ikilemi açık etti.

Uzun süredir kendisini bir projede göremediğimiz Bensu Soral’a günlerin nasıl geçtiğini soran magazinciler, “Genelde evdeyim, bol bol spor yapıyorum.” yanıtını aldılar. Güzel oyuncu arada arkadaşları ile buluştuğunu da paylaşırken, gündeminde herhangi bir yeni proje olmadığını da belirtti. İş insanı Hakan Baş ile evli olan güzel oyuncuya yeni bir projenin olmadığını öğrenen gazeteciler, çocuk düşünüp düşünmediğini sordular. 29 Eylül 2018 tarihinden bu yana neredeyse iki yıllık evli olan güzel oyuncu, verdiği kaçamak cevap ile içerisinde bulunduğu ikilemi açık etti. Soral soruya, “Çocukları çok seviyorum ama şimdilik düşünmüyorum.” ifadeleri ile yanıt verdi.

Levent’te görüntülenen güzel oyuncunun maskesi ve aldığı Covid-19 önlemleri dikkat çekerken, gazeteciler kendisinin aşı ile ilgili düşüncesini öğrenmek için Covid-19 aşısı yaptırıp yaptırmayacağını sordular. Soral sorulan soruya, “Aşılar öncelik sırasına göre yapılacakmış. Zamanı geldiğinde ben de yaptıracağım tabii ki.” yanıtı vererek olumlu bir dönüş yaptı.