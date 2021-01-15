Sol Yanım Dizisi İzleyenleri Kalpten Gidebilir! Youtube Yorumları Herkesi Şaşırttı...

Son zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan Sol Yanım yayınlanan yeni bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. İhsan’ın annesi Berrin’in gelmesiyle beraber herkes Selim ve İhsan’ın arasının düzelip düzelmeyeceğini merak etmeye başladı. Babasının kendisinden uzun yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Selim, parti günü evi terk etmiş ve en büyük desteği Serra’dan almıştı.

Selim ile barışmak için elinden geleni ardına koymayan İhsan, bununla beraber çok farklı işlere de kafa yormak zorunda kaldı. Babasına karşı son derece kinli olan Selim, babasıyla karşı karşıya geldikleri ilk anda çok ağır sözler söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan olaylardan haberdar olan İhsan’ın annesi Berrin Hanım, büyük bir aceleyle yola çıktı ve bu durumu kontrol altına almak istedi.