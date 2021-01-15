Sol Yanım Dizisi İzleyenleri Kalpten Gidebilir! Youtube Yorumları Herkesi Şaşırttı...
Perşembe günlerinin fenomen dizisi Sol Yanım, başarılı oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Binlerce kişi dizide yaşanacak olan gelişmeleri merak içerisinde bekleyerek, tüm dikkatini Sol Yanım’ın yeni bölümüne çevirdi. Dizide yaşanan gelişmeler ise herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Dizinin Youtube’da yayınlanan sahnesine yorumlar gecikmedi.
Son zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan Sol Yanım yayınlanan yeni bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. İhsan’ın annesi Berrin’in gelmesiyle beraber herkes Selim ve İhsan’ın arasının düzelip düzelmeyeceğini merak etmeye başladı. Babasının kendisinden uzun yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Selim, parti günü evi terk etmiş ve en büyük desteği Serra’dan almıştı.
Selim ile barışmak için elinden geleni ardına koymayan İhsan, bununla beraber çok farklı işlere de kafa yormak zorunda kaldı. Babasına karşı son derece kinli olan Selim, babasıyla karşı karşıya geldikleri ilk anda çok ağır sözler söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan olaylardan haberdar olan İhsan’ın annesi Berrin Hanım, büyük bir aceleyle yola çıktı ve bu durumu kontrol altına almak istedi.
15 Oca 2021 - 14:31 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.