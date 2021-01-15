Başkan Köse, saha çalışmalarını denetledi
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kar yağışının ardından olası bir yağış durumunda Mamak’ın muhtelif yerlerinde nöbet tutan Fen İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylık diledi.
Görev başındaki personele teşekkür
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kar yağışının ardından olası bir yağış durumunda Mamak’ın muhtelif yerlerinde nöbet tutan Fen İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylık diledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Köse, hal hatır sordu, istek ve talepleri dinledi. Yoğun kar yağışı ihtimalini göz önünde bulundurarak karla mücadele için hazırlıkların tamamlandığını da söyleyen Köse, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar çerçevesinde karşılamak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına tüm gücümüzle sahadayız. Kar, kış, yağmur, çamur hizmet etmemize engel değildir. Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için belediye ekiplerimizle birlikte gece gündüz hizmet etmeye hazır durumdayız.Önemli olan olağanüstü anlarda vatandaşa mağduriyet yaşatmamak” dedi.
İşçilere teşekkür
Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla buzla mücadele ekipleri, ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve temel belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için görevlerinin başında bulunuyor. Bu kapsamda Başkan Köse, mahallelerde cadde ve sokaklarda nöbetçi ekipleri ziyaret etti. Peyami Safa, Kıbrıs ve Zirvekent mahallelerinde sahada mesai yapan ekiplerin çalışmalarını denetleyen Köse, emeklerinden dolayı teşekkür ederek, işçilerle bir süre sohbet etti.
15 Oca 2021 - 15:53 - Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.