Kırmızı Oda Kumru ölüyor mu? Aslıhan Gürbüz diziden ayrıldı mı?
Kumru’nun hatırlamaması yenilenme riskini artırarak Doktor Hanım’ı telaşlandırırken, izleyiciler Kumru ölecek mi sorusunun yanıtı aramaya başladılar.
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, işlediği hikayeler ile gündem olmaya devam ediyor. Yayınlanan her bölümü ile Cuma akşamlarını resmen parselleyen fenomen dizide Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı “Kumru” karakteri ise dramatik hikayesi ile izleyicileri resmen perişan ediyor.
Son bölümde Kırmızı Oda’ya gelirken eşinin Doktor Hanım’la konuşması sonrasında ortaya çıkan gelişme, dizi ve Aslıhan Gürbüz hayranlarını şok etti! Kumru’nun bileklerini keserek intihar etmek istediğini söylen eşi ardından Doktor Hanım bile dehşete düşerken, Kumru’nun konuşmasında bunun ilk olduğunu söylemesi ile işin rengini giderek değiştirdi. Kumru’nun hatırlamaması yenilenme riskini artırarak Doktor Hanım’ı telaşlandırırken, izleyiciler Kumru ölecek mi sorusunun yanıtı aramaya başladılar.
16 Oca 2021 - 09:35 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.