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- 16 Oca 2021 - 09:35 G: 16 Oca 2021 - 09:42

Kırmızı Oda Kumru ölüyor mu? Aslıhan Gürbüz diziden ayrıldı mı?

Kumru’nun hatırlamaması yenilenme riskini artırarak Doktor Hanım’ı telaşlandırırken, izleyiciler Kumru ölecek mi sorusunun yanıtı aramaya başladılar.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, işlediği hikayeler ile gündem olmaya devam ediyor. Yayınlanan her bölümü ile Cuma akşamlarını resmen parselleyen fenomen dizide Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı “Kumru” karakteri ise dramatik hikayesi ile izleyicileri resmen perişan ediyor.

Son bölümde Kırmızı Oda’ya gelirken eşinin Doktor Hanım’la konuşması sonrasında ortaya çıkan gelişme, dizi ve Aslıhan Gürbüz hayranlarını şok etti! Kumru’nun bileklerini keserek intihar etmek istediğini söylen eşi ardından Doktor Hanım bile dehşete düşerken, Kumru’nun konuşmasında bunun ilk olduğunu söylemesi ile işin rengini giderek değiştirdi. Kumru’nun hatırlamaması yenilenme riskini artırarak Doktor Hanım’ı telaşlandırırken, izleyiciler Kumru ölecek mi sorusunun yanıtı aramaya başladılar.

16 Oca 2021 - 09:35 - Gündem

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