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- 16 Oca 2021 - 09:58 G: 16 Oca 2021 - 10:11

Ankara'da Kar Nereye Yağacak? Hangi Bölgelerde Etkili Olacak? Yarınki Hava Durumu...

Meteorolojinin uzun zamandır uyarılarda bulunduğu kar yağışları geçtiğimiz günlerde yurt genelinde kendini göstermeye başladı. Kar yağışlarının en etkili olduğu ve yoğun biçimde devam ettiği Ankara ilinde ise yağışların ne kadar devam edeceği ve hangi bölgelerde etkili olacağı merak ediliyor. Başkentli vatandaşlar Ankara’nın hangi ilçelerinde kar yağışlarının görüleceğini ve yarın hava sıcaklıklarının nasıl olacağını merak ediyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Türkiye’de bu sene iklim değişikliğinin etkisi ve su kullanımının da artması ile kuraklık ciddi anlamda etkilerini göstermeye başladı. Salgın sebebi ile su kullanımının artması ve mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi bara doluluk oranlarında son 15 yılın en düşük seviyelerinin görülmesine ve susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalınmasına neden oldu. Susuzluk ve kuraklık tehlikesinin en etkili olduğu bölgelerden biri de Ankara oldu. Ankara ilinde baraj doluluk oranlarının çok azalması ve kısa süreli kullanım suyunun artması üzerine, mevsimsel yağışların başlaması vatandaşlar için önemli bir konu haline geldi.

Meteorolojinin bir süredir uyarılarda bulunduğu kar yağışlarının bu hafta başlaması ise vatandaşlar sevindirdi. Geçtiğimiz haftalarda sağanak yağmur olarak kendini gösteren yağışlar bu hafta da kar yağışına döndü. Kar yağışlarının devam etmesi ise baraj doluluk oranlarının artmasını sağladı ve vatandaşlar sevindirdi. Başkentli vatandaşlar kar yağışlarının hangi ilçelerde etkili olacağını, yarın kar yağışının devam edip etmeyeceğini ve bu yağışların ne kadar etkili olacağını merak ediyor.

16 Oca 2021 - 09:58 Ankara- Yaşam

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