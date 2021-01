Hande Erçel ve Kerem Bürsin Cephesinde Sıcak Gelişme! Olaya Kerem Bürsin’in Annesi El Attı! Hande Erçel Kaleyi Resmen İçerden Fethetmiş!

Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Sen Çal Kapımı başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin, magazin gündemini belirlemeye devam ediyorlar! İkilinin aralarındaki aşk iddiaları gündemi meşgul ederken, ikili yaptıkları paylaşımlar ile yangına körükle gitmeyi sürdürüyor. Farklı zamanlarda birbirleri ile ilgili sadece arkadaş oldukları yönünde açıklamalarda bulunan ünlü ikili, yaptıkları paylaşımlar ile aşk dedikodularını beslemekten geri durmuyor.

Hande Erçel’in Murat Dalkılıç’tan ayrılması ile birlikte çok yakıştırılan ikilinin adı aşk iddiaları ile sıkça gündeme düşmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı hayranlarının çok yakıştırdıkları ikilinin paylaşımları da aşk iddialarını desteklemeyi sürdürüyor. Son olarak yaşanan flaş gelişme ise herkesi şok etti. Hande Erçel poz verdi, Kerem Bürsin çekti ve Bürsin’in annesi yorumladı!

Bürsin’in Annesi İmayı Kaçırmadı!

27 yaşındaki Hande Erçel, son dönemde yaptığı paylaşımlar ile Instagram’i resmen sallıyor! Her fotoğrafı dakikalar içerisinde beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu, on binlerce yorum alıyor. Kerem Bürsin de rol arkadaşının her fotoğrafına yorum yapmayı ihmal etmezken, “Kim çektiyse bu fotoları gerçekten inanılmaz çekmiş yani, müthiş ötesi… Harika bir gözü var.” yorumuna Bürsin’in annesi bombayı patlattı. Bürsin’in annesi oğlunun yorumuna, “Ellerine sağlık canım ama model de çok hoş” sözleri ile Hande Erçel’i överek dikkatleri çekti.