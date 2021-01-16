2021 Yılı Kimlik Kartı Nasıl Alınır, Ücret Ne Kadar?

İçişleri Bakanlığı eski kimliklerini kullanmaya devam eden vatandaşların 2023 yılına kadar yeni tip tek çipli kimlik kartlarına geçmeleri gerektiğini belirtti. Alınan karara göre kimlik yenileme işlemi artık zorunlu hale getirildi. Kimlik değiştirme işlemini 2021 yılı içinde yapacak vatandaşlar ise yeni kimliğin nasıl alınacağını, 2021 yılında kimlik yenileme ücretlerinin kadar olduğunu araştırmaya devam ediyor.

2021 Yılında Çipli Kimlik Kartı Alma Aşamaları Neler?



İçişleri Bakanlığı zorunlu hale getirilen kimlik yenileme işleminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili ayrıntıları paylaştı. 2023 yılına kadar kimliklerini yenilemek zorunda olan vatandaşların bu işlem için gerekli belgeleri tamamlayarak nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı kimlik yenileme işlemleri esnasında nüfus müdürlüklerinde oluşacak yoğunluğun engellenmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için kimlik yenileme işlemlerinin randevu ile yapılacağını açıkladı.

