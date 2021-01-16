Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Oca 2021 - 16:18 G: 16 Oca 2021 - 16:24

2021 Yılı Kimlik Kartı Nasıl Alınır, Ücret Ne Kadar?

Türkiye’de 2016 yılından bu yana eski tip kimlik kartları yeni çipli kartlarla değiştirilmektedir. Teknolojinin sunduğu kolaylıklardan faydalanma noktasında vatandaşlara sağlanan hizmetlerden biri olan tek çipli kimlik kartlarını almak ise zorunlu bir uygulama haline geldi.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

İçişleri Bakanlığı eski kimliklerini kullanmaya devam eden vatandaşların 2023 yılına kadar yeni tip tek çipli kimlik kartlarına geçmeleri gerektiğini belirtti. Alınan karara göre kimlik yenileme işlemi artık zorunlu hale getirildi. Kimlik değiştirme işlemini 2021 yılı içinde yapacak vatandaşlar ise yeni kimliğin nasıl alınacağını, 2021 yılında kimlik yenileme ücretlerinin kadar olduğunu araştırmaya devam ediyor.

2021 Yılında Çipli Kimlik Kartı Alma Aşamaları Neler?

İçişleri Bakanlığı zorunlu hale getirilen kimlik yenileme işleminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili ayrıntıları paylaştı. 2023 yılına kadar kimliklerini yenilemek zorunda olan vatandaşların bu işlem için gerekli belgeleri tamamlayarak nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı kimlik yenileme işlemleri esnasında nüfus müdürlüklerinde oluşacak yoğunluğun engellenmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için kimlik yenileme işlemlerinin randevu ile yapılacağını açıkladı.

16 Oca 2021 - 16:18 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf? 16 ve 17 Ocak 2021 Hafta Sonu Kısıtlamasında Kimler Çıkabilecek? mask
Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf? 16 ve 17 Ocak 2021 Hafta Sonu Kısıtlamasında Kimler Çıkabilecek?
Aşı Neden Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşısı Hangi Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşı Takvimi Yayınlandı! mask
Aşı Neden Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşısı Hangi Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşı Takvimi Yayınlandı!
Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Bitiyor Mu? mask
Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Bitiyor Mu?
ASKİ Barajlar Doluluk Oranı Nedir? Barajlar Doldu Mu? mask
ASKİ Barajlar Doluluk Oranı Nedir? Barajlar Doldu Mu?
Ek Hesap Nedir? Ek Hesap Nasıl Açılır? Ek Hesap Nasıl Kapatılır? Ek Hesapla İlgili Tüm Detaylar mask
Ek Hesap Nedir? Ek Hesap Nasıl Açılır? Ek Hesap Nasıl Kapatılır? Ek Hesapla İlgili Tüm Detaylar
Exxen Üyelik İptal Etme 2021 - Exxen Üyelik İptal Etme Nasıl Yapılır? mask
Exxen Üyelik İptal Etme 2021 - Exxen Üyelik İptal Etme Nasıl Yapılır?
Böyle Adam Görülmedi! Ağlatabilene 100 TL Veriyor, Dert Dinleyerek Ülkeyi Karış Karış Geziyor! Kesinlikle Tanımak İsteyeceksiniz mask
Böyle Adam Görülmedi! Ağlatabilene 100 TL Veriyor, Dert Dinleyerek Ülkeyi Karış Karış Geziyor! Kesinlikle Tanımak İsteyeceksiniz
Azerbaycan’dan Gelen O Haber Tüm Türkiye’yi Sevindirip Göz Yaşlarına Boğdu! Tam 13 Bölge… mask
Azerbaycan’dan Gelen O Haber Tüm Türkiye’yi Sevindirip Göz Yaşlarına Boğdu! Tam 13 Bölge…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kırmızı Oda İzleyicisine Kumru’dan Büyük Darbe! İzleyenler Bu Kadarına da Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! Seyirci Doktor Hanıma Kan Kustu, Öfke Nöbeti Geçirdi! “Yeter Artık!” mask
Kırmızı Oda İzleyicisine Kumru’dan Büyük Darbe! İzleyenler Bu Kadarına da Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! Seyirci Doktor Hanıma Kan Kustu, Öfke Nöbeti Geçirdi! “Yeter Artık!”
Fenomen Aykut Elmas Kimdir? Aykut Elmas Nasıl Fenomen Oldu? İşte Aykut Elmas'in Instagram ve Twitter Hesabı... mask
Fenomen Aykut Elmas Kimdir? Aykut Elmas Nasıl Fenomen Oldu? İşte Aykut Elmas'in Instagram ve Twitter Hesabı...
Fenomen Çağrı Taner Kimdir? Çağrı Taner Nasıl Fenomen Oldu? İşte Çağrı Taner'in Instagram ve Twitter Hesabı... mask
Fenomen Çağrı Taner Kimdir? Çağrı Taner Nasıl Fenomen Oldu? İşte Çağrı Taner'in Instagram ve Twitter Hesabı...
Kırmızı Oda Dizisinde Boncuk Çıldırdı! Sonu Akıl Hastanesi mi Olacak? Can Hayal Çıktı, Her Şey Üst Üste Geldi! Seyirci Diziyi İzlerken Verem Oldu! mask
Kırmızı Oda Dizisinde Boncuk Çıldırdı! Sonu Akıl Hastanesi mi Olacak? Can Hayal Çıktı, Her Şey Üst Üste Geldi! Seyirci Diziyi İzlerken Verem Oldu!
Yönetmen Zeki Demirkubuz Kimdir? Zeki Demirkubuz Kaç Yaşında, Nereli? İşte Zeki Demirkubuz Filmleri... mask
Yönetmen Zeki Demirkubuz Kimdir? Zeki Demirkubuz Kaç Yaşında, Nereli? İşte Zeki Demirkubuz Filmleri...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Cephesinde Sıcak Gelişme! Olaya Kerem Bürsin’in Annesi El Attı! Hande Erçel Kaleyi Resmen İçerden Fethetmiş! mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Cephesinde Sıcak Gelişme! Olaya Kerem Bürsin’in Annesi El Attı! Hande Erçel Kaleyi Resmen İçerden Fethetmiş!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL