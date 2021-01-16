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- 16 Oca 2021 - 16:24 G: 16 Oca 2021 - 16:32

Okullar 15 Şubatta Açılacak Mı?

2020 2021 eğitim öğretim yılının bitmesine az bir zaman kala, birçok öğrenci okulların ikinci dönem yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalar doğrultusunda ilk dönemin online olarak kapatılacağı ve karnelerin de dijital olarak verileceği açıklanmıştı. 20 kasımdan bu yana ilk ve orta öğretimlerde, liselerde online olarak devam eden eğitimin ikinci dönem nasıl olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ikinci dönem yüz

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

20 kasımdan bu yana tüm eğitim kurumlarında online olarak devam eden eğitim süreci, öğrenciler için merak konusu oluyor. Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerden biri olan online eğitimin ilk dönem sonuna kadar devam edeceği daha önce Mili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmış ve ikinci dönem ara tatili de sömestr tatiline eklenerek bu sene yarı yıl tatili 1 hafta kadar uzatılmıştı. Eğitim süreçlerindeki düzenlemelerin salgının gidişatına göre yapılmaya devam ettiği bu süreçte, öğrenciler ise okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tedbir Kararlarına Yönelik Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında kısıtlamalar ile ilgili çeşitli açıklamalar yaptı. Erdoğan açıklamaları ile eğitim süreçleri ile ilgili merak içinde olan binlerce öğrenciye de cevap verdi. Erdoğan açıklamasında Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin başarılı şekilde devam ettiğini ve vaka sayılarında ciddi düşüşler kaydedildiğini belirtti. Salgının etkilerinin azalmaya başladığını aktaran Erdoğan, kısıtlamalarında aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.

16 Oca 2021 - 16:24 Ankara- Eğitim

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