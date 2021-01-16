Survivor’da Büyük Kavga! Ünlüler ve Gönüllüler Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Son Uyarısını Yaptı, O Yarışmacı Adaya Veda Edebilir! “Herkesi Tahrik Ediyor”
Survivor 2021; TV8’in yıldız programı olarak kaldığı yerden büyük bir hızla devam ediyor. Her gün yeni bölümüyle ayrı bir heyecanı beraberinde getiren Survivor 2021’de meydana gelen kavga, herkesi şoka soktu. Acun Ilıcalı bu noktada son uyarısını yaptı! Eğer tekrarlanırsa o yarışmacı adaya veda edebilir…
Survivor 2021 yeni bölümü bugün akşam ekranlara gelecek. Yeni bölüm ekranlara gelmeden verilen bilgi herkesi şaşırttı. Çünkü yaşanan olay; daha önceki Survivor programlarında çok fazla görülen bir olay değil.
Olayın kahramanı ise Steven. Eğer Steven bir daha böyle bir şey yaparsa, yüksek ihtimalle Acun tarafından yarışmadan gönderilecek. Peki neler yaşandı? İşte detaylar! (Diğer sayfaya geçiniz!)
16 Oca 2021 - 16:23 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.