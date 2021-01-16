Ramo Cihangir neden öldü? Olgun Şimşek Ramo dizisinden ayrıldı mı?
Senaryo gereği Olgun Şimşek’in canlandırdığı Cihangir’in Ramo’dan ayrılacak olması ise sosyal medyada geniş yankı buldu.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo, ayrılık haberi ile çalkalanıyor! Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Ramo dizisi nefes kesmeye devam ederken, dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan Ramo ve Cihangir savaşı nefes kesti.
İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Ramo ve Cihangir karşılaşması dün yayınlanan bölümde yaşanırken, Ramo en büyük düşmanı Cihangir’i öldürerek intikamını aldı. Senaryo gereği Olgun Şimşek’in canlandırdığı Cihangir’in Ramo’dan ayrılacak olması ise sosyal medyada geniş yankı buldu.
16 Oca 2021 - 17:37 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.