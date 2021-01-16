Ramo Cihangir neden öldü? Olgun Şimşek Ramo dizisinden ayrıldı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo, ayrılık haberi ile çalkalanıyor! Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Ramo dizisi nefes kesmeye devam ederken, dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan Ramo ve Cihangir savaşı nefes kesti.

İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Ramo ve Cihangir karşılaşması dün yayınlanan bölümde yaşanırken, Ramo en büyük düşmanı Cihangir’i öldürerek intikamını aldı. Senaryo gereği Olgun Şimşek’in canlandırdığı Cihangir’in Ramo’dan ayrılacak olması ise sosyal medyada geniş yankı buldu.