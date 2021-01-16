Enes Batur’dan Milyonları Ayaklandıran Paylaşım! Tüm Kadınları Harekete Geçirdi, “Bu Kadarına da Pes Artık” Hayranları Bir Bir Takipten Çıkıyor… Şöhretini Bitirebilir!

Enes Batur, Youtube’da yayınladığı içeriklerle oldukça büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başarıp, sonrasında ise 2 sinema filmi ve birçok farklı projeyle çok hızlı bir şekilde büyüme kazanmıştı. Bu büyüme ona hem sevgi hem nefret olarak geri döndü. Çok sayıda kişinin sevgisini kazanırken, çok sayıda kişinin de nefretini kazandı. Son yaptığı hareketle ise, sevgisini kazandığı birçok kişiden de büyük tepki aldı.

Enes Batur, ilişkileri sebebiyle çok fazla gündeme gelen bir isimdi. Çok hızlı bir şekilde ilişki değiştiren Enes Batur; bugüne kadar yaptığı açıklamalarla hiç bu kadar büyük tepki almazken, bugün yaptığı açıklamayla halk diliyle kendi topuğuna sıktı. Bu açıklama onun şöhretinin bitmesine dahi sebep olabilir! İşte açıklaması…(Diğer sayfaya geçiniz!)