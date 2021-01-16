Enes Batur’dan Milyonları Ayaklandıran Paylaşım! Tüm Kadınları Harekete Geçirdi, “Bu Kadarına da Pes Artık” Hayranları Bir Bir Takipten Çıkıyor… Şöhretini Bitirebilir!
Fenomen Youtuber Enes Batur, son zamanlarda yaptığı hareketlerle magazin gündemini sık sık sallıyor. Enes Batur, bu kez de; Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama sebebiyle gündeme geldi. Öyle bir açıklama yaptı ki; yaptığı açıklama yüzünden tüm kadınları harekete geçirdi. Kadınlardan bir çoğu, Bu kadarına da pes artık derken, çok sayıda takipçisi ise takibi bıraktı.
Enes Batur, Youtube’da yayınladığı içeriklerle oldukça büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başarıp, sonrasında ise 2 sinema filmi ve birçok farklı projeyle çok hızlı bir şekilde büyüme kazanmıştı. Bu büyüme ona hem sevgi hem nefret olarak geri döndü. Çok sayıda kişinin sevgisini kazanırken, çok sayıda kişinin de nefretini kazandı. Son yaptığı hareketle ise, sevgisini kazandığı birçok kişiden de büyük tepki aldı.
Enes Batur, ilişkileri sebebiyle çok fazla gündeme gelen bir isimdi. Çok hızlı bir şekilde ilişki değiştiren Enes Batur; bugüne kadar yaptığı açıklamalarla hiç bu kadar büyük tepki almazken, bugün yaptığı açıklamayla halk diliyle kendi topuğuna sıktı. Bu açıklama onun şöhretinin bitmesine dahi sebep olabilir! İşte açıklaması…(Diğer sayfaya geçiniz!)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.