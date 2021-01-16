Sadakatsiz Dizisinde Büyük Bomba! Bir Oyuncu Hamile Diye İşinden Mi oldu? Sosyal Medyadan Öfke Kustu! Oyuncudan Açıklama Geldi!
Kanal D ekranlarında Çarşamba günlerinin yıldızı olarak bilinen Sadakatsiz dizisinde ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddiaların odağında ise Sadakatsiz dizisinde hem sevilen hem de sevilemeyen karakterlerden biri vardı. Dizinin şekillenmesinde büyük bir rolü olan Özge Özder’in hamileliğinden dolayı işinden kovulduğu birçok magazin sayfası tarafından ortaya atıldı.
Atılan iddiaların ardından ise ünlü oyuncudan bir açıklama geldi. Birçok oyuncu hamileliği sırasında çalışmaktan çekiniyor. Hamileliği içerisinde çalışmak yerine dinlenmeyi tercih eden isimlerin aksine Özge Özder çok farklı bir duruş sergileyerek 7,5 aylık hamile olmasına rağmen çalışmaya devam etti.
Doğumundan kısa bir süre sonrada setlerde yerini almak isteyen oyuncuya takipçisinden gelen bir yorum adeta deliye döndürdü. Sadece oyuncu Özge Özder’in değil Özge Özder sevenlerini de çok kızdırdı. Gelen yorumda ise şu sözler dile getirilmişti. “Çok saçma! Diziden artık ayrılman gerekiyor. Kıyafetlerinle hamileliğini daha ne kadar saklayacaksın? Senin yerine oynayacak insan mı kalmadı” sözleri dile getirilmişti.
16 Oca 2021 - 19:30 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.