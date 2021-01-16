Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak Hakkında İlk Kez Konuştu! Neler Oluyor Neler…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir başarılı performansıyla herkesi büyülemeye devam ediyor. Son zamanlarda adının Oğuzhan Koç ile sık sık yan yana gelmesinin ardından ise birçok olay beraberinde geldi. Sevilen oyuncunun yakın arkadaşları olan Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin arkadaşları Demet Özdemir’i takipten çıkmıştı.
2021 yılının ilk aşk iddialarından biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti aşklarını farklı açıklamalar ile kabul etmişti. Daha aşk iddiaları konuşulurken Oğuzhan Koç’un eski sevgilileri Demet Özdemir’in yakın arkadaşları olan Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin Demet Özdemir’i takipten çıkartmıştı.
Birkaç gün önce setten çıkan ve çok iyi hissetmediğini dile getiren Demet Özdemir ise muhabirlerin sorularına yanıt vermiş ve neşeli hali gözden kaçmamıştı. Yeni aşkı hakkında sorulara yanıt veren Demet Özdemir’e yöneltilen “Hayırlı olsun diyebilir miyiz yeni ilişkiniz için?” sorusuna “Tabi ki hayırlı olsun diyebiliriz arkadaşlar” yanıtını vermişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.