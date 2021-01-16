Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Oca 2021 - 20:03 G: 16 Oca 2021 - 20:21

Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak Hakkında İlk Kez Konuştu! Neler Oluyor Neler…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir başarılı performansıyla herkesi büyülemeye devam ediyor. Son zamanlarda adının Oğuzhan Koç ile sık sık yan yana gelmesinin ardından ise birçok olay beraberinde geldi. Sevilen oyuncunun yakın arkadaşları olan Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin arkadaşları Demet Özdemir’i takipten çıkmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

2021 yılının ilk aşk iddialarından biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti aşklarını farklı açıklamalar ile kabul etmişti. Daha aşk iddiaları konuşulurken Oğuzhan Koç’un eski sevgilileri Demet Özdemir’in yakın arkadaşları olan Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin Demet Özdemir’i takipten çıkartmıştı.   

Birkaç gün önce setten çıkan ve çok iyi hissetmediğini dile getiren Demet Özdemir ise muhabirlerin sorularına yanıt vermiş ve neşeli hali gözden kaçmamıştı. Yeni aşkı hakkında sorulara yanıt veren Demet Özdemir’e yöneltilen “Hayırlı olsun diyebilir miyiz yeni ilişkiniz için?” sorusuna “Tabi ki hayırlı olsun diyebiliriz arkadaşlar” yanıtını vermişti.

16 Oca 2021 - 20:03 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı Geçti! O Paylaştı Milyonlar Hayran Kaldı… “Ah Be Hande!” mask
Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı Geçti! O Paylaştı Milyonlar Hayran Kaldı… “Ah Be Hande!”
Enes Batur’dan Milyonları Ayaklandıran Paylaşım! Tüm Kadınları Harekete Geçirdi, “Bu Kadarına da Pes Artık” Hayranları Bir Bir Takipten Çıkıyor… Şöhretini Bitirebilir! mask
Enes Batur’dan Milyonları Ayaklandıran Paylaşım! Tüm Kadınları Harekete Geçirdi, “Bu Kadarına da Pes Artık” Hayranları Bir Bir Takipten Çıkıyor… Şöhretini Bitirebilir!
Seren Serengil “Yaza Sağ Çıkamam” Demişti Fahrettin Koca’ya Seslendi! Hayranları Büyük Üzüntü İçerisinde Kaldı! Sadece 46 Kilo Kaldı! mask
Seren Serengil “Yaza Sağ Çıkamam” Demişti Fahrettin Koca’ya Seslendi! Hayranları Büyük Üzüntü İçerisinde Kaldı! Sadece 46 Kilo Kaldı!
Seren Serengil'den Şok Açıklama! Sağlık Bakanlığı ile Başı Derde Girebilir! Takipçileri Çıldırdı! mask
Seren Serengil'den Şok Açıklama! Sağlık Bakanlığı ile Başı Derde Girebilir! Takipçileri Çıldırdı!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevgili Değil Çünkü Artık Onlar Nişanlı! Fotoğrafları Görenler Kalpten Gidebilir... "Çok Yakışmışlar..." mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevgili Değil Çünkü Artık Onlar Nişanlı! Fotoğrafları Görenler Kalpten Gidebilir... "Çok Yakışmışlar..."
Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a Öyle Bir Şey Yaptı Ki Herkes Şok İçerisinde Kaldı! Canlı Yayında Yapılan O Hareket Akıllardan Uzun Bir Süre Silinmeyecek! mask
Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a Öyle Bir Şey Yaptı Ki Herkes Şok İçerisinde Kaldı! Canlı Yayında Yapılan O Hareket Akıllardan Uzun Bir Süre Silinmeyecek!
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya Gönderme mi Yaptı? Yorumların Ardı Arkası Kesilmedi! "Yeni Sevgilisi Acun'u Aratmıyor!" mask
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya Gönderme mi Yaptı? Yorumların Ardı Arkası Kesilmedi! "Yeni Sevgilisi Acun'u Aratmıyor!"
Yasemin Özilhan Survivor Yarışmacılarına Ateş Püskürdü! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! O Açıklama "Yok Artık" Dedirtti... mask
Yasemin Özilhan Survivor Yarışmacılarına Ateş Püskürdü! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! O Açıklama "Yok Artık" Dedirtti...
Hadise'nin O Hatası Günler Sonra Fark Edildi! Tat Alamıyorum Dedi Ama Konu Çok Farklı Yerlere Geldi! Twitter Çalkalanıyor... mask
Hadise'nin O Hatası Günler Sonra Fark Edildi! Tat Alamıyorum Dedi Ama Konu Çok Farklı Yerlere Geldi! Twitter Çalkalanıyor...
Hande Erçel'den Gratis ve Watsons'a Meydan Okuma! Kendi Markasını Çıkaracak, Kolları Sıvadı! Tüm Belgeleri Hazır! mask
Hande Erçel'den Gratis ve Watsons'a Meydan Okuma! Kendi Markasını Çıkaracak, Kolları Sıvadı! Tüm Belgeleri Hazır!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı Geçti! O Paylaştı Milyonlar Hayran Kaldı… “Ah Be Hande!” mask
Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı Geçti! O Paylaştı Milyonlar Hayran Kaldı… “Ah Be Hande!”
Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak Hakkında İlk Kez Konuştu! Neler Oluyor Neler… mask
Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak Hakkında İlk Kez Konuştu! Neler Oluyor Neler…
Sadakatsiz Dizisinde Büyük Bomba! Bir Oyuncu Hamile Diye İşinden Mi Kovuldu? Sosyal Medyadan Öfke Kustu! Oyuncudan Açıklama Geldi! mask
Sadakatsiz Dizisinde Büyük Bomba! Bir Oyuncu Hamile Diye İşinden Mi Kovuldu? Sosyal Medyadan Öfke Kustu! Oyuncudan Açıklama Geldi!
Survivor, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i Resmen Bitirdi! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz… Büyük Deprem Resmen Başladı! mask
Survivor, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i Resmen Bitirdi! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz… Büyük Deprem Resmen Başladı!
Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akgün neyi tercih edecek? Belayı mı yoksa kalbini mi? mask
Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akgün neyi tercih edecek? Belayı mı yoksa kalbini mi?
Enes Batur’dan Milyonları Ayaklandıran Paylaşım! Tüm Kadınları Harekete Geçirdi, “Bu Kadarına da Pes Artık” Hayranları Bir Bir Takipten Çıkıyor… Şöhretini Bitirebilir! mask
Enes Batur’dan Milyonları Ayaklandıran Paylaşım! Tüm Kadınları Harekete Geçirdi, “Bu Kadarına da Pes Artık” Hayranları Bir Bir Takipten Çıkıyor… Şöhretini Bitirebilir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL