Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak Hakkında İlk Kez Konuştu! Neler Oluyor Neler…

2021 yılının ilk aşk iddialarından biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti aşklarını farklı açıklamalar ile kabul etmişti. Daha aşk iddiaları konuşulurken Oğuzhan Koç’un eski sevgilileri Demet Özdemir’in yakın arkadaşları olan Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin Demet Özdemir’i takipten çıkartmıştı.

Birkaç gün önce setten çıkan ve çok iyi hissetmediğini dile getiren Demet Özdemir ise muhabirlerin sorularına yanıt vermiş ve neşeli hali gözden kaçmamıştı. Yeni aşkı hakkında sorulara yanıt veren Demet Özdemir’e yöneltilen “Hayırlı olsun diyebilir miyiz yeni ilişkiniz için?” sorusuna “Tabi ki hayırlı olsun diyebiliriz arkadaşlar” yanıtını vermişti.