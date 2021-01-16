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- 16 Oca 2021 - 21:18 G: 16 Oca 2021 - 21:49

Sefirin Kızı Dizisinde Neslihan Atagül’ün İntihar Ederek Diziye Veda Edeceği Ortaya Çıktı! Dizi Yakında Final Bayrağını Kaldıracak! Kalemi Kırıldı…

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan ve yayınlandığı her günde seyircisini ekranlara kilitleyen dizide sular durulmuyor. Yayınlanan fragmanın hemen arkasında ise seyirci büyük bir şok içerisinde kaldı. Hastalığı yüzünden dizinin çekimlerinde yer almayacak olan Neslihan Atagül diziye veda mı etti? İşte tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yayınlanan 36. Bölüme ait fragmanda Nare gözükmedi. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Neslihan Atagül’ün diziden ayrıldığı iddiaları ise güçlenmiş duruma geldi. Peki, Neslihan Atagül diziden gerçekten ayrıldı mı? Fragmanda Nare için Gediz endişeleniyor ve acı dolu sözleri dile getiriyor. Babasının dur durak bilmeyen tehditlerinden kurtulmak için Gediz ile evlenmek zorunda kalan Nare nerede?

Fragmanı izleyen seyirci ise bu sorunun yanıtını arayarak bir cevap bulmak istiyor. Sancar’ın göstermiş olduğu tepki ise en çok merak edilenler arasında. Gediz ile Nare’nin evlenmesiyle hapisten çıkan Sancar, Güven Beyin oyunlarının kurbanı oluyor. Gediz ile Nare’nin evlenmesiyle büyük bir şok yaşayan Sancar ise olup biteni öğrenince dondu kaldı.

16 Oca 2021 - 21:18 - Dizi Fragmanları

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