5 Milyon Ankara'lının Dikkatine! Koronavirüste Son Nokta Atıldı! Uzmanlar Son Uyarılarından Bulundu! "Bitti Bitecek!"
Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs, vatandaşların korkulu rüyası oldu adeta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her geçen gün konu hakkında yaptığı açıklamalarla beraber insanları bilgilendirmeye devam ediyor. Bununla beraber Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan Türkiye Covid-19 hasta tablosundaki güncellenen verilerin son durumu merak konusu oldu. Ardından tüm dikkatler tabloya verildi.
Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar gün geçtikçe düşen vaka sayılarının ardından kısıtlamaların ne zaman son bulacağını merak etmeye başladı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar kısıtlamaların 15 Şubat 2021 tarihinden sonra yavaş yavaş kalkacağını iddia etti. Bu iddia tüm dikkatleri üzerine çekerken vatandaşlar son 24 saat içerisinde güncellenen verileri araştırmaya başladı.
CovidVac aşısının uygulamaya başlanmasının ardından milyonlarca kişi pandemi sürecinde nasıl bir değişim olacağını merak etmeye başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlayan aşı tüm dikkatleri üzerine çekerken, yüzbinlerce kişi pandemi sürecinin en kısa zamanda bitmesi için temennilerle bulundu. Bugün açıklanan vaka ve hasta sayısı bu sürecin yakın zamanda biteceğinin habercisi oldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.