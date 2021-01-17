5 Milyon Ankara'lının Dikkatine! Koronavirüste Son Nokta Atıldı! Uzmanlar Son Uyarılarından Bulundu! "Bitti Bitecek!"

Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar gün geçtikçe düşen vaka sayılarının ardından kısıtlamaların ne zaman son bulacağını merak etmeye başladı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar kısıtlamaların 15 Şubat 2021 tarihinden sonra yavaş yavaş kalkacağını iddia etti. Bu iddia tüm dikkatleri üzerine çekerken vatandaşlar son 24 saat içerisinde güncellenen verileri araştırmaya başladı.

CovidVac aşısının uygulamaya başlanmasının ardından milyonlarca kişi pandemi sürecinde nasıl bir değişim olacağını merak etmeye başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlayan aşı tüm dikkatleri üzerine çekerken, yüzbinlerce kişi pandemi sürecinin en kısa zamanda bitmesi için temennilerle bulundu. Bugün açıklanan vaka ve hasta sayısı bu sürecin yakın zamanda biteceğinin habercisi oldu.