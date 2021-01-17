Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Oca 2021 - 08:54 G: 17 Oca 2021 - 08:59

5 Milyon Ankara'lının Dikkatine! Koronavirüste Son Nokta Atıldı! Uzmanlar Son Uyarılarından Bulundu! "Bitti Bitecek!"

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs, vatandaşların korkulu rüyası oldu adeta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her geçen gün konu hakkında yaptığı açıklamalarla beraber insanları bilgilendirmeye devam ediyor. Bununla beraber Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan Türkiye Covid-19 hasta tablosundaki güncellenen verilerin son durumu merak konusu oldu. Ardından tüm dikkatler tabloya verildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar gün geçtikçe düşen vaka sayılarının ardından kısıtlamaların ne zaman son bulacağını merak etmeye başladı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar kısıtlamaların 15 Şubat 2021 tarihinden sonra yavaş yavaş kalkacağını iddia etti. Bu iddia tüm dikkatleri üzerine çekerken vatandaşlar son 24 saat içerisinde güncellenen verileri araştırmaya başladı.

CovidVac aşısının uygulamaya başlanmasının ardından milyonlarca kişi pandemi sürecinde nasıl bir değişim olacağını merak etmeye başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlayan aşı tüm dikkatleri üzerine çekerken, yüzbinlerce kişi pandemi sürecinin en kısa zamanda bitmesi için temennilerle bulundu. Bugün açıklanan vaka ve hasta sayısı bu sürecin yakın zamanda biteceğinin habercisi oldu.

17 Oca 2021 - 08:54 Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Koronavirüs İçin Son Alarm! Aşı Uygulaması Resmen Başladı! Hasta Sayısı Çakılmaya Başladı! Her Şey Normale Mi Dönecek? mask
Ankara’da Koronavirüs İçin Son Alarm! Aşı Uygulaması Resmen Başladı! Hasta Sayısı Çakılmaya Başladı! Her Şey Normale Mi Dönecek?
Ankara’da Koronavirüs İçin Son 60 Gün! Recep Tayyip Erdoğan Canlı Yayında Kanıtladı! Aşılama Resmen Başladı… mask
Ankara’da Koronavirüs İçin Son 60 Gün! Recep Tayyip Erdoğan Canlı Yayında Kanıtladı! Aşılama Resmen Başladı…
Ankara İlinde Koronavirüsün Bitmesi İçin Tarih Verildi! Fahrettin Koca Herkesten Önce Denedi ve Onayladı! Ankara Rahat Edecek… mask
Ankara İlinde Koronavirüsün Bitmesi İçin Tarih Verildi! Fahrettin Koca Herkesten Önce Denedi ve Onayladı! Ankara Rahat Edecek…
Ankara’da Koronavirüste Son Birkaç Ay! Umutlar Yeşerdi, Denge Değişiyor! Zafer Koronavirüsün Değil Halkın Olacak… mask
Ankara’da Koronavirüste Son Birkaç Ay! Umutlar Yeşerdi, Denge Değişiyor! Zafer Koronavirüsün Değil Halkın Olacak…
Ankaralılara Müjde Üstüne Müjde! Kısıtlamaların Kalkması An Meselesi! Koronavirüs Vaka Sayıları Dengeleri Değiştirdi! mask
Ankaralılara Müjde Üstüne Müjde! Kısıtlamaların Kalkması An Meselesi! Koronavirüs Vaka Sayıları Dengeleri Değiştirdi!
Ankara'da Aşı Ne Zaman Başlıyor? Aşılama Nasıl Olunacak, Randevulu Mu? mask
Ankara'da Aşı Ne Zaman Başlıyor? Aşılama Nasıl Olunacak, Randevulu Mu?
Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Müjde! Sert Düşüş Başladı… Yasaklar Sona Mı Eriyor? Sağlık Bakanı Kocadan Çok Önemli Açıklama! mask
Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Müjde! Sert Düşüş Başladı… Yasaklar Sona Mı Eriyor? Sağlık Bakanı Kocadan Çok Önemli Açıklama!
Ankara Koronavirüste Son Durağa Geldi! Vaka Ve Ağır Hasta Sayısı Neredeyse Çakıldı! Yakında Bitiyor… mask
Ankara Koronavirüste Son Durağa Geldi! Vaka Ve Ağır Hasta Sayısı Neredeyse Çakıldı! Yakında Bitiyor…
Tüm Ankara Halkına Sonunda Müjde Verildi! Tam %60 Oranında Azalma Gerçekleşti! Koronavirüs Bitiyor Mu? mask
Tüm Ankara Halkına Sonunda Müjde Verildi! Tam %60 Oranında Azalma Gerçekleşti! Koronavirüs Bitiyor Mu?
Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl, Nereden Alınır? Ankara'da Aşılama Hangi Hastanelerde Yapılacak? Sağlık Bakanı Açıkladı! mask
Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl, Nereden Alınır? Ankara'da Aşılama Hangi Hastanelerde Yapılacak? Sağlık Bakanı Açıkladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
5 Milyon Ankara'lının Dikkatine! Koronavirüste Son Nokta Atıldı! Uzmanlar Son Uyarılarından Bulundu! "Bitti Bitecek!" mask
5 Milyon Ankara'lının Dikkatine! Koronavirüste Son Nokta Atıldı! Uzmanlar Son Uyarılarından Bulundu! "Bitti Bitecek!"
Sefirin Kızı Dizisinde Neslihan Atagül’ün İntihar Ederek Diziye Veda Edeceği Ortaya Çıktı! Dizi Yakında Final Bayrağını Kaldıracak! Kalemi Kırıldı… mask
Sefirin Kızı Dizisinde Neslihan Atagül’ün İntihar Ederek Diziye Veda Edeceği Ortaya Çıktı! Dizi Yakında Final Bayrağını Kaldıracak! Kalemi Kırıldı…
Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı Geçti! O Paylaştı Milyonlar Hayran Kaldı… “Ah Be Hande!” mask
Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı Geçti! O Paylaştı Milyonlar Hayran Kaldı… “Ah Be Hande!”
Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak Hakkında İlk Kez Konuştu! Neler Oluyor Neler… mask
Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak Hakkında İlk Kez Konuştu! Neler Oluyor Neler…
Sadakatsiz Dizisinde Büyük Bomba! Bir Oyuncu Hamile Diye İşinden Mi oldu? Sosyal Medyadan Öfke Kustu! Oyuncudan Açıklama Geldi! mask
Sadakatsiz Dizisinde Büyük Bomba! Bir Oyuncu Hamile Diye İşinden Mi oldu? Sosyal Medyadan Öfke Kustu! Oyuncudan Açıklama Geldi!
Survivor, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i Resmen Bitirdi! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz… Büyük Deprem Resmen Başladı! mask
Survivor, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i Resmen Bitirdi! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz… Büyük Deprem Resmen Başladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL