Survivor'da Namaz Kılmak! Yarışmacılardan Biri Açıklama Yaptı; Tüm Türkiye'yi Salladı!

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında olan Survivor, yayın hayatına başarılı bir giriş yaptı. Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı adaylar, izleyici kitlesini şimdiden büyük bir heyecanın içerisine sürükledi. Herkes daha şimdiden bu sezonunun şampiyonunun kim olacağını merak etmeye başladı. Program hakkında ortaya çıkan konuların ardından izleyicinin merak ettiği,” Survivor’da namaz kılınıyor mu?” sorgusu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Survivor 2021 sezonu, ekranlara bomba gibi bir giriş yaptı. Daha şimdiden heyecanların doruklara yükseldiği yarışma programında yaşanan olaylar, izleyici kitlesi tarafından mercek altına alındı. Yarışmacıların hareketlerini pür dikkat izleyen seyirci, sosyal medya da merak ettiği konuları dile getirerek bunlara bir yanıt almak istedi. Ortaya çıkan detaylar ise herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.