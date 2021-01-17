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- 17 Oca 2021 - 09:15 G: 17 Oca 2021 - 09:31

Survivor'da Namaz Kılmak! Yarışmacılardan Biri Açıklama Yaptı; Tüm Türkiye'yi Salladı!

Survivor 2021 sezonunun başlamasının ardından tüm dikkatler programa verildi. Milyonlarca kişi ekranlara kilitlenirken program hakkında ortaya çıkan gerçekler resmen tüm Türkiye’yi salladı. Survivor programında namaz kılan yarışmacıların olup olmadığını merak eden seyirci, duyduğu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Survivor hakkında merak edilen konuların ardı arkası kesilmezken o yarışmacı tüm sorgulara yanıt verdi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında olan Survivor, yayın hayatına başarılı bir giriş yaptı. Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı adaylar, izleyici kitlesini şimdiden büyük bir heyecanın içerisine sürükledi. Herkes daha şimdiden bu sezonunun şampiyonunun kim olacağını merak etmeye başladı. Program hakkında ortaya çıkan konuların ardından izleyicinin merak ettiği,” Survivor’da namaz kılınıyor mu?” sorgusu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Survivor 2021 sezonu, ekranlara bomba gibi bir giriş yaptı. Daha şimdiden heyecanların doruklara yükseldiği yarışma programında yaşanan olaylar, izleyici kitlesi tarafından mercek altına alındı. Yarışmacıların hareketlerini pür dikkat izleyen seyirci, sosyal medya da merak ettiği konuları dile getirerek bunlara bir yanıt almak istedi. Ortaya çıkan detaylar ise herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.

17 Oca 2021 - 09:15 Iğdir- Survivor 2021

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